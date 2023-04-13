Виявлено ймовірного винуватця витоків секретних документів Пентаґону.

Ним виявився молодий і амбітний працівник військової бази, який стверджував, що «знає таємниці, які влада приховує від звичайних людей».

Вдалося встановити особу евентуального винуватця витоків численних секретних державних документів американської розвідки, зокрема про війну в Україні. Ним виявився молодий і амбітний працівник однієї з військових баз у Сполучених Штатах, який є фанатом зброї. Про це повідомила газета The Washington Post із покликом на двох учасників онлайн-платформи Discord, де було викладено ці секретні матеріали.

За словами співрозмовників видання, чоловік з ніком OG розповів їм, що приніс ці секретні документи з роботи до себе додому. Співрозмовники додали, що той регулярно викладав документи на платформі, яка спочатку призначалася для обміну думками щодо відеоігор в умовах ізоляції на тлі пандемії коронавірусу.

«Минулого року людина, яку деякі називають OG, опублікувала повідомлення з великою кількістю скорочень і жаргонних слів. Слова були незнайомі, і мало хто прочитав цей довгий текст, пояснив один із учасників. Але OG стверджував, що знає таємниці, які влада приховує від звичайних людей… Сотні інших повідомлень регулярно з'являлися протягом місяців. Це були майже дослівні стенограми секретних документів розвідки, які, як зазначав OG, він приносив додому з роботи на військовій базі… OG стверджував, що деяку кількість свого робочого дня він проводив на закритому об'єкті, на якому було заборонено використання стільникових телефонів», – пише газета.

За словами учасників групи, з якими вдалося поспілкуватися The Washington Post, їм відоме справжнє ім'я OG, а також штат, у якому він мешкає та працює, але вони відмовилися ділитися цією інформацією.

На їхню думку, ця людина усвідомлювала, що робила. «Він розумний, він знав, що робить, коли публікував ці документи. Це в жодному разі не випадковий витік», – запевнили вони.

Раніше на цьому тижні міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу, що розслідування триватиме до часу, коли джерело витоку буде виявлено. «Ми продовжимо розслідування та перевернемо кожен камінь, аж поки знайдемо джерело та визначимо обсяг витоку», – наголосив він.

Керівництво платформи Discord, своєю чергою, опублікувало заяву, в якій повідомило, що співпрацює з тими, хто веде розслідування, але від будь-яких додаткових коментарів відмовилося.

За повідомленням The Washington Post, до закритої групи Discord, куди приймають лише за спеціальними запрошеннями, входять близько 24 осіб, яких об'єднує «любов до зброї, військового спорядження та Бога».