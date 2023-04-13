Виявлено ймовірного винуватця витоків секретних документів Пентаґону.

Ним виявився молодий і амбітний працівник військової бази, який стверджував, що «знає таємниці, які влада приховує від звичайних людей».

 

 

Вдалося встановити особу евентуального винуватця витоків численних секретних державних документів американської розвідки, зокрема про війну в Україні. Ним виявився молодий і амбітний працівник однієї з військових баз у Сполучених Штатах, який є фанатом зброї. Про це повідомила газета The Washington Post із покликом на двох учасників онлайн-платформи Discord, де було викладено ці секретні матеріали.

 

За словами співрозмовників видання, чоловік з ніком OG розповів їм, що приніс ці секретні документи з роботи до себе додому. Співрозмовники додали, що той регулярно викладав документи на платформі, яка спочатку призначалася для обміну думками щодо відеоігор в умовах ізоляції на тлі пандемії коронавірусу.

 

«Минулого року людина, яку деякі називають OG, опублікувала повідомлення з великою кількістю скорочень і жаргонних слів. Слова були незнайомі, і мало хто прочитав цей довгий текст, пояснив один із учасників. Але OG стверджував, що знає таємниці, які влада приховує від звичайних людей… Сотні інших повідомлень регулярно з'являлися протягом місяців. Це були майже дослівні стенограми секретних документів розвідки, які, як зазначав OG, він приносив додому з роботи на військовій базі… OG стверджував, що деяку кількість свого робочого дня він проводив на закритому об'єкті, на якому було заборонено використання стільникових телефонів», – пише газета.

 

За словами учасників групи, з якими вдалося поспілкуватися The Washington Post, їм відоме справжнє ім'я OG, а також штат, у якому він мешкає та працює, але вони відмовилися ділитися цією інформацією.

 

На їхню думку, ця людина усвідомлювала, що робила. «Він розумний, він знав, що робить, коли публікував ці документи. Це в жодному разі не випадковий витік», – запевнили вони.

 

Раніше на цьому тижні міністр оборони США Ллойд Остін заявив на брифінгу, що розслідування триватиме до часу, коли джерело витоку буде виявлено. «Ми продовжимо розслідування та перевернемо кожен камінь, аж поки знайдемо джерело та визначимо обсяг витоку», – наголосив він.

 

Керівництво платформи Discord, своєю чергою, опублікувало заяву, в якій повідомило, що співпрацює з тими, хто веде розслідування, але від будь-яких додаткових коментарів відмовилося.

 

За повідомленням The Washington Post, до закритої групи Discord, куди приймають лише за спеціальними запрошеннями, входять близько 24 осіб, яких об'єднує «любов до зброї, військового спорядження та Бога».

13.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
413-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 72 атаки. 
12.04.23 | | Україна
Про вічне і тлінне. Новий альбом U2
Олег Яськів
Музика довгої дороги позаду і короткої дороги попереду. Музика досвіду і мовчання, музика вдячності і стриманості, музика любові і віри
11.04.23 | | Дискурси
412-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 52 атаки.
11.04.23 | | Україна
411-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито 58 атак російського ворога.
10.04.23 | | Україна
Хліб і видовища
Юрко ТИМЧУК
Думскролінг (він ж думсерфінг) був поважною проблемою в часи коронавірусу. Війна «акт споживання великої кількості негативних новин» поглибила, і психологи мають клопіт досліджувати та долати нові проблеми в людських головах.
10.04.23 | | Україна
«Війна і мир» чи «Слава Україні»?
Аделіна Єфіменко
Ольга Кульчинська і Андрій Жилиховський у фіналі вийшли на сцену під аплодисменти публіки у футболках з державним гербом вільної України – Тризубом. Цей символ «Слави України!» зрозумілий німецькій авдиторії і викликав бурхливу підтримку – Брава, Браво, Браві!
10.04.23 | | Штука
Притулок часу
Віталій Портников
Ми були в одному притулку з росіянами – і змогли вибратися на біле світло і побачити сонце, а вони досі риють нори в темряві цвинтаря
09.04.23 | | Дискурси
Мрії мирних людей
Тепер, коли відбувається зміна всіх цінностей і орієнтирів, важливо пам’ятати про свої бажання і не зраджувати їм. Цей проєкт – нагадування кожному, що наші мрії здійснюються, тому варто детально уявляти місце, обставини і свій стан.
09.04.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.