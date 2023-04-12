Ілон Маск допустив можливість продажу Twitter.

Водночас він уточнив, що майбутній власник соцмережі мав би бути «так само відданий тому, щоб говорити правду».

Мільярдер Ілон Маск запевнив, що соціальна мережа Twitter, якою він володіє, функціонує «досить добре» і що використання сайту зросло. Про це він заявив в інтерв’ю телерадіокомпанії BBC, оприлюдененому в середу, 12 квітня.

На запитання, чи шкодує він про придбання Twitter, Маск відповів, що «рівень болю був надзвичайно високим, це не була якась вечірка». «Це була справді досить стресова ситуація протягом останніх кількох місяців. Але це не було нудно. Це були справді американські гірки», – розповів він, додавши, що все ще вважає, придбання компанії правильною справою.

Журналіст, який брав інтерв'ю у Маска, запитав, чи готовий той продати Twitter за ту ж саму суму, яку витратив на його придбання минулого року. Йдеться про 44 млрд доларів. Спочатку бізнесмен сказав, що не погодився б, але потім уточнив, що зробив би це, якби міг бути впевненим, що покупець «так само відданий тому, щоб говорити правду».

Маск також розповів, що коли він купив компанію, там було «трохи менше 8000» співробітників, а зараз їх півтори тисячі. Бізнесмен зазначив, що Twitter був у «мінусі» на три мільярди доларів, тому він був змушений вжити радикальних заходів, серед яких і масові скорочення. На запитання, чи важко було звільнити стількох людей, Маск відповів, що це «зовсім не весело», а іноді може бути й «боляче». Він також зізнався, що не всіх звільняв особисто.