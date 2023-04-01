"Укрзалізниця" запускає нові потяги через Львів.

До Великодня «Укрзалізниця» запускає додаткові поїзди. Зокрема, деякі з них курсуватимуть через Львів. Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

До Львова і назад поїзд №191/192 курсуватиме 1, 2, 9, 15 і 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова – об 11:40.

Також поїзд №167/168 з'єднає Львів з Одесою і навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси – о 10:14.

Нагадаємо, що між Краматорськом та Львовом курсуватиме новий потяг. «Укрзалізниця» запускає рух №104/103.