400-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:40 Втрати росіян на фронті в рази більші за наші, співвідношення вбитими сягає 1 до 10, написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр:

На жаль, втрати - це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Одна з головних задач воюючої сторони - знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим.

09:25 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 172 900 (+610) осіб, танків – 3610 (+1) од., бойових броньованих машин – 6974 (+8) од., артилерійських систем – 2671 (+12) од., РСЗВ – 526 (+0) од., засобів ППО – 278 (+1) од., літаків – 306 (+0) од., гелікоптерів – 291 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5518 (+11) од., спеціальної техніки – 291 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

105,6% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

40,2% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

92,0% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

86,7% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

47,2% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

24,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:00 Інтенсивність російських атак за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Берислав Херсонської області та Дружківка Донецької області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них: Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине, Білогорівка - Луганської, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. В ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. В той же час, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Здійснив обстріли населених пунктів, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове та Олександро-Шультине Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівку, Красногорівку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області. На Шахтарському напрямку, протягом доби, ворог здійснив обстріли по районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, серед них – Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка, Новоберислав, Томарине, Розлив Херсонської області та місто Херсон. В деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську, працівники фсб проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення, тощо. Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М. Українські ракетники та артилеристи, в той же час, уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян зустрівся з міністром закордонних справ Росії Серґєєм Лавровим у Москві 29 березня, щоб розглянути стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю, які, ймовірно, посилять двосторонні відносини Росії та Ірану в галузі безпеки.

• Фінансист "Групи Ваґнера" Євґеній Прігожин скористався недавньою історією з вироком батькові Тульської області за антивоєнний малюнок його 12-річної доньки, щоб підвищити репутацію "Групи Ваґнера" та поліпшити свій особистий імідж.

• Демонстративна відповідь глави Чечні Рамзана Кадирова на напад на поліцейську дільницю в Чечні свідчить про те, що він може бути стурбований стабільністю свого авторитарного правління.

• Російська влада заарештувала начальника військово-морського відомства Росгвардії Росії полковника Сергія Волкова за звинуваченнями в корупції.

• Міністр оборони України Олексій Резніков 27 березня заявив, що українські війська можуть планувати перейти в контрнаступ у квітні або травні в залежності від погодних умов.

• Російські війська вели обмежені наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на ділянці Авдіївка – Донецьк.

• Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вдруге відвідав Запорізьку атомну електростанцію.

• Російська окупаційна влада продовжує впроваджувати заходи щодо інтеграції окупованих територій до російської адміністративно-правової системи.

• У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що тривають планові заходи щодо призову військовозобов'язаних на військові збори та перепідготовки військовослужбовців запасу за військово-обліковими спеціальностями.