США припиняють обмін даними про ядерні сили з Росією.

Цей захід – відповідь Вашінґтона на рішення Москви призупинити участь у договорі СНО-3.

Білий дім заявив у вівторок, 28 березня, що Сполучені Штати перестають обмінюватися з Росією даними про ядерні сили, як це регулярно відбувалося протягом багатьох років на підставі договору СНО-3. За словами речника Ради національної безпеки США, цей захід – відповідь Вашінґтона на рішення Москви призупинити участь у договорі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Він також зазначив, що «відповідно до міжнародного права, США мають право реагувати на порушення Росією договору СНО-3 і здіснювати пропорційні та дзеркальні контрзаходи, щоб спонукати Росію повернутися до виконання своїх зобов'язань». «Оскільки заявлене Росією призупинення дії нового договору СНО є юридично нікчемним, США, згідно зі законом, дозволено не оновлювати наших даних раз на два роки, у відповідь на порушення з боку Росії», — додав представник Білого дому.

Цю інформацію, зі свого боку, підтвердив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі (John Kirby). «Росія не дотримувалася повної відповідності та відмовилася ділитися даними, якими ми. погодилися в новому СНО ділитися що два роки Оскільки вони відмовилися виконувати вимоги ми також вирішили не ділитися цими даними», – сказав він журналістам під час телефонної конференції.

Нагадаємо, що 21 лютого 2023 року Володимир Путін заявив, що Росія припиняє свою участь у договорі СНО-3, який обмежує розгорнуті стратегічні ядерні арсенали обох сторін. При цьому Путін стверджував, що Росія не виходить із договору повністю.

СНО-3 був підписаний у лютому 2011 року і пролонґований на початку 2021 року на наступні п’ять років. Договір обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгорнути обидві країни, та встановлює механізми перевірки за дотриманням умов. У рамках цього договору США та Росія обмінюються даними про стан своїх ядерних стратегічних сил.