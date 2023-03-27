397-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:44 Під час масштабної спецоперації у Донецькій та Харківській областях контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ РФ. До банди входило восьмеро осіб; один із них використовував для прикриття статус помічника народного депутата України та посвідчення журналіста. Зловмисники збирали розвіддані про маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також аґенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині. Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій. За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ іще до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ у Харкові. За даними "Української правди", серед фіґурантів є Олександр Добродомов, помічник-консультант народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ", колишнього голови Дружківки Валерія Гнатенка.

12:29 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив старшого солдата 92-ї бригади імені Івана Сірка Руслана Зубарєва (позивний "Хижак", Predator) почесною нагрудною відзнакою "Золотий Хрест". "Хижак" є автором резонансного відео, знятого на екшн-камеру: 16 лютого на позиції ЗСУ викотилася бойова машина піхоти РФ. За кілька секунд бою Predator підбив російську БМП із гранатомета, ліквідував росіянина, який заходив в окоп із флангу, й уразив щонайменше двох російських штурмовиків (відео, зняте після бою, засвідчило, що нападники втратили щонайменше чотирьох людей убитими). Русланові вдалося зупинити атаку і змусити ворога відступити; під час бою йому допомагав побратим, який не міг вести вогню, але подавав набої і зброю. Нещодавно "Хижак" дав інтерв'ю Юрію Бутусову, в котрому похвилинно розібрав бій, а вкінці зізнався, що він мріє змінити зброю – купити штурмову гвинтівку AR-15, але не може цього зробити, бо у свій 21 рік іще не досяг належного для дозвільної системи віку (25-річчя). Тож Валерій Залужний, крім "Золотого Хреста", подарував воїнові і нагородну зброю. "Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою. Вдячний кожному, хто боронить Батьківщину від окупанта. Слава усім захисникам України!" – прокоментував Залужний.

Стоп-кадр із екшн-камери "Хижака"

12:13 У Росії повідомляють про загибель російського командира, героя РФ Дмітрія Лісіцкого. Як пише український журналіст Юрій Бутусов, загиблий офіцер командував батальйонною тактичною групою 247-го десантно-штурмового полку, яка атакувала українців під час спроби вийти з "Іловайського котла" у 2014 році поблизу села Горбатенко на Донеччині. У січні 2015 року за війну в Україні Лісіцкого нагородили званням “героя”. Як коментує Бутусов, смерть російського офіцера – це відплата за Іловайськ. Російський телерам-канал Baza стверджує, що Лісіцкій скінчив суїцидом.

12:05 Інститут вивчення війни (ISW) аналізує віру Путіна в досягнення повної перемоги в Україні в довготривалій війні:

Путін, схоже, відкидає ідею, яка дедалі більше поширюється в західному дискурсі, про те, що нинішні воєнні реалії вимагають або підтримують врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Ані Україна, ані Захід не переконали його в тому, що він мусить розглянути можливість прийняти якесь компромісне врегулювання. Натомість Путін залишається зосередженим на досягненні своїх початкових воєнних цілей шляхом затяжного конфлікту, бо переконаний, що в ньому він переможе – або нав'яже свою волю Україні силою, або дочекається, що Захід перестане її підтримувати, і тоді її волю вдасться зламати.

Необхідною – але не достатньою – умовою для того, щоб переконати Путіна вести переговори на прийнятних умовах, або для того, щоб створити достатньо сприятливі для України і Заходу воєні умови на фронті, за яких продовження або відновлення російських атак не становитиме надмірної загрози для України або НАТО, є серія успішних українських контрнаступів.

Результати воєн часто визначаються на полі бою, а переговори лише закріплюють воєнні реалії. Путін, ймовірно, добре пам'ятає один із таких прикладів – Другу світову війну в Європі. Ця війна закінчилася лише тоді, коли війська союзників повністю розгромили німецьку армію, а радянські війська стояли на руїнах Берліна. Японія капітулювала через кілька місяців після того, як США продемонстрували, як здавалося, здатність повністю знищити країну. Навіть виведення військ США з Афганістану послідувало за вирішальною воєнною перемогою талібів без жодного формального договору чи угоди, яка б ратифікувала цей результат.

Історія, звісно, пропонує багато протилежних прикладів, включаючи Дейтонські угоди, що поклали край боснійському конфлікту, та врегулювання арабо-ізраїльської війни 1973 року: не всі війни закінчуються мирним врегулюванням, особливо якщо під "мирним врегулюванням" мається на увазі взаємне визнання неможливості досягти бажаних цілей за допомогою військової сили.

Путін ініціював нинішню війну, і якщо війна має закінчитися таким чином, то він є ключовим актором, який повинен вирішити, що він не може досягти своїх цілей військовою силою, а замість цього змушений брати участь у переговорному врегулюванні конфлікту. Війна триватиме доти, доки Путін вважатиме, що може нав'язати свою волю Україні, воюючи або дочекавшись припинення підтримки її Заходом, що, на його думку, зламає волю українців до боротьби.

Путін продовжує давати зрозуміти словом і ділом, що він ще не дійшов такого висновку, незважаючи на провал його основних воєнних зусиль цієї зими. Його спроби заморозити Україну та Європу і змусити капітулювати протягом зими закінчилися нічим, а російські зимово-весняні наступальні операції, які мали убезпечити межі Луганської та Донецької областей, наближаються до виснаження. Російський простір мілблогерів, російські, українські та західні медіа сповнені обговореннями майбутнього українського контрнаступу, єдиним реальним питанням щодо якого, здається, є те, коли і де він відбудеться. Це мав би бути відповідний момент для Путіна зробити висновок, що Росія не може нав'язати свою волю Україні силою і що він повинен шукати компромісного врегулювання. Однак очевидно, що він такого висновку не дійшов.

Навпаки, Путін збільшує зусилля здолати Україну у військовій сфері та/або затягнути війну, мобілізуючи російський військово-промисловий комплекс та оновлюючи різні схеми прихованої мобілізації, щоби створити нову бойову потужність. Промова Путіна 25 березня продовжила багатомісячну спробу мобілізувати російську військову промисловість для тривалої війни. Вона – попри явне небажання Путіна реально повністю поставити Росію на воєнну основу – була спрямована на те, щоб фальшиво зобразити Росію як сучасне втілення сталінського Радянського Союзу, здатного здолати своїх ворогів нестримними масами людей і техніки. Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойґу розпочав ці зусилля наприкінці 2022 року і продовжив у поточному, а Путін посилює їх. Росіяни явно намагаються мобілізувати свою військову промисловість, і це, безсумнівно, призведе до певних поліпшень. Однак перебільшені претензії та нереалістичні цілі, які поставили Путін і Шойґу, частково мають на меті показати більшу силу та потенціал, ніж Росія має. Вони не відображають викликів, з якими стикається Росія в придбанні необхідної військової техніки в умовах західних санкцій і нестачі кваліфікованої робочої сили. Останній виклик стає ще гострішим у зв’язку з тим, що Росії необхідно знайти баланс між мобілізацією молодих чоловіків на війну та збереженням робочої сили у ВПК. Те, що Путін мобілізує російську оборонну промисловість зараз, дивує лише тим, що йому знадобилося так багато часу, щоб почати це робити. Той факт, що він не супроводжує цю мобілізацію будь-якими припущеннями про можливість компромісного миру, особливо після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін, здавалося, запропонував допомогу в переговорах під час високого та драматичного візиту до Москви, свідчить про те, що Путін залишається відданим досягненню своїх цілей силою.

Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також вздовж луганської та західної донецької лінії фронту, є ще одним показником того, що Путін залишається відданим ідеї перемоги в тривалій війні, результат якої значною мірою має визначатися воєнними реаліями на місці. Тепер ці атаки стали не просто безглуздими, а й фактично шкідливими для підготовки Росії до наступної фази цієї війни, яка буде зосереджена навколо майбутнього українського контрнаступу. Російські війська або зможуть, або не зможуть вибити українські війська з Авдіївки чи Бахмута, але навіть досягнувши цього, вони не отримають жодної значної оперативної переваги, оскільки їм бракує спроможності використати такий прогрес. Схоже, що у росіян мало шансів досягти будь-яких тактичних досягнень у західному Донецьку чи на більшій частині лінії Луганська, але атаки в усіх цих районах тривають.

Продовження Путіним цих російських наступальних операцій у нинішньому оперативно-стратегічному контексті є стратегічним злочином. Він витрачає обмежені російські бойові сили у гонитві за оперативно безглуздими здобутками, замість того, щоб створити умови для утримання і розгрому українського контрнаступу, який, як всі очікують, є неминучим.

Однак упертість Путіна у продовженні цих наступальних операцій може мати сенс з точки зору затяжного конфлікту, якщо західна підтримка України зменшиться або припиниться. Путін може мати це на увазі, щоб встановити умови для врегулювання шляхом переговорів на умовах, які він уже сформулював, зокрема:

міжнародне визнання анексії Росією всієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей;

український «нейтралітет»;

«демілітаризація» України; «денацифікація» української влади.

Можливо, він тисне на своїх командирів, щоб вони продовжували атаки, які стають все більш безглуздими в короткостроковій перспективі, бо думає, що може сподіватися задовольнити свої претензії на неокуповані території анексованих чотирьох областей лише якщо його війська їх дійсно захоплять. І тоді він справді може готуватися до врегулювання шляхом переговорів. У такому разі, однак, стає очевидним, що він усе ще вірить, що може нав’язати бажане розв’язання конфлікту Україні та Заходу за допомогою військової сили, переконавши Україну здатися, і що він на даний момент не бажає приймати рішення, яке не відповідає його заявленим цілям.

Таким чином, необхідною – але недостатньою – умовою для того, щоб переконати Путіна розпочати переговори на інших, окрім досягнення всіх заявлених ним цілей, умовах є успішна серія – а не один – українських контрнаступів. Українські сили повинні показати, що вони можуть зробити те,на що не здатні російські сили, а саме змінити реальність на місці воєнними діями. Вони повинні ще більше завдати шкоди російським військовим силам в Україні до такої міри, щоб Путіну та найближчому оточенню, яке підтримує його у цій війні, стало зрозуміло, що російські збройні сили не можуть сподіватися на покращення результатів війни шляхом продовження бойових дій. Тому для створення будь-якої перспективи врегулювання нинішнього конфлікту шляхом переговорів або для того, щоб змусити Путіна прийняти несприятливі воєнні реалії за відсутності формального врегулювання є важливі численні великі українські перемоги на оперативному рівні.

Є підстави очікувати, що українські сили справді можуть досягти успіхів шляхом контрнаступу. У цій війні Україна провела дві – не враховуючи виведення росіянами своїх військ з-під Києва – великі контрнаступальні операції. Тоді вдалося відвоювати значні території спочатку в Харківській області, а потім у західній частині Херсонської. Різні аналітики висловлювали думки щодо того, чи зможуть українські сили пробити підготовлені російські оборонні позиції, і висловлювали інші занепокоєння щодо перспектив успіху України. Проте факт залишається фактом: російські сили продемонстрували, що вони не можуть досягти значних успіхів на цій стадії війни, а українські сили ще не зазнавали поразки в такій спробі.

Однак неясно, чи Путін коли-небудь прийме ці військові реалії. Він може вирішити продовжувати боротьбу, з паузою або без неї, стільки, скільки потрібно для досягнення всіх його цілей. Його риторика та дії, а також його поведінка в минулому, безумовно, допускають таку можливість. Тому врегулювання шляхом переговорів може виявитися недосяжним, оскільки Путін не прийме реальності того, що він не може підкорити Україну.

У цьому разі Україна і Захід мусять створити войєнні реалії для припинення бойових дій на умовах, які вони зможуть ефективно нав'язати Путіну.

Українські війська, належно підтримані колективним Заходом, можуть повернути терен, який є стратегічно життєво важливим для воєнного та економічного виживання України та який може бути необхідним для поновлення російських наступальних дій на вигідних для Москви умовах. ISW оцінив оперативне та стратегічне значення різних частин окупованої території України та дотримується цієї оцінки. Ймовірно, існує межа, за якою повне відновлення українського контролю над усією окупованою українською територією може стати основою для тривалого припинення бойових дій на умовах, прийнятних для України і Заходу, але ця межа не є близькою до того місця, де проходить нинішня лінія фронту.

Однак не факт, що Путін продовжуватиме воювати, незважаючи на ціну, до самої смерті. Він демонстративно і несподівано утримується від того, щоб піти ва-банк у цій війні з самого її початку. Можна відкинути його нездатність повністю мобілізувати і підготувати свою армію перед вторгненням, оскільки він явно вірив, що українці не будуть або не зможуть воювати. Він проґавив численні моменти, коли перехід до повної мобілізації був необхідним, занадто довго відкладав рішення про проведення навіть часткової мобілізації з точки зору Росії, і навіть коли приймав такі рішення, намагався обмежити їхній вплив на російське суспільство та економіку. Якщо відкинути сталінську риторику Путіна, він продемонстрував неабияку стурбованість небезпекою завести Росію надто далеко і створити загрозу стабільності свого режиму. Україна і Захід не повинні вважати, що волю Путіна в жодному разі неможливо зламати: не варто відкидати можливість того, що в якийсь момент він може вирішити, що витрати і ризики, пов'язані з продовженням боротьби, більше не виправдовуються потенційними вигодами.

Однак зараз Путін не висуває жодних умов для переговорів, окрім повного успіху Росії. Він не вживає воєнних заходів, які були б розумними, якби він серйозно ставився до пошуку якогось нестандартного або компромісного врегулювання шляхом переговорів. Нинішня лінія фронту створила би дуже сприятливі умови для відновлення російського вторгнення, якби Путін запропонував прийняти її як межу припинення вогню – але він явно не бажає цього робити.

Тож варіанти, що стоять тепер перед Україною та її західними прихильниками, є відносно простими.

Або Україна в односторонньому порядку припиняє – навіть при продовженні російських атак на землі і в повітрі – бойові дії, що призведе до катастрофічної поразки (і за що майже ніхто не виступає).

Або українські війська продовжують воювати дуже стримано, прагнучи лише утримати те, що вони зараз мають, – це заохочуватиме Путіна до подальших зусиль, спрямованих на повну військову перемогу.

Або ж вони розпочинають послідовні контрнаступальні операції з подвійною метою: переконати Путіна прийняти компроміс шляхом переговорів – або ж створити військові реалії, достатньо сприятливі для України, щоб Київ і його західні союзники змогли ефективно заморозити конфлікт самостійно, незалежно від рішень Путіна.

Це ті варіанти, які стоять перед Україною і Заходом доти, доки Путін продовжуватиме вірити, що він може нав'язати свою волю силою російської зброї протягом того періоду, який він готовий воювати.