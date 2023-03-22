Голова МЗС Австрії виступив проти розірвання всіх зв'язків із Росією.

«Достоєвський та Чайковський залишаться частиною європейської культури, подобається нам це чи ні», – заявив Шалленберґ.

 

 

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) висловив упевненість, що Росія і надалі відіграватиме важливу роль для Європи. В інтерв'ю інформаційній аґенції Reuters, опублікованому в середу, 22 березня, він зазначив, що повне розірвання зв'язків із Росією в усіх сферах є «ілюзією». Про це повідомила австрійська газета Der Standard.

 

«Росія не зникне зі земної кулі, Достоєвський і Чайковський залишаться частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Росія й надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі», – запевнив шеф австрійської дипломатії, який репрезентує консервативну Австрійську народну партію. Він додав, що хоча Австрія і планує послабити зв’язки з Росією, але це «не може статися миттєво».

 

Александер Шалленберґ виступив також на захист австрійського банку Raiffeisen Bank International (RBI), який залишився працювати в Росії. Наразі американське Міністерство фінансів перевіряє банк на предмет невиконання санкцій проти Росії, запроваджених США і Європейською Унією.

 

«Я думаю, тут не треба впадати в крайнощі. Тільки дев'ять відсотків західних компаній пішли з Росії, а 91 відсоток все ще перебувають там і роблять те, що в даній ситуації має сенс: вичікують. Недоцільно витягати одну компанію з багатьох сотень тисяч», – зазначив Шалленберґ. Водночас він назвав дії американської влади «абсолютно законними», наголосивши на важливості того, щоб усі австрійські компанії беззастережно дотримувалися санкцій Євроунії. На переконання міністра, RBI цих санкцій не порушує.

 

«Для мене важливо, щоб усі австрійські компанії дотримувалися санкцій ЄУ без якщо і але», – зазначив глава зовнішньополітичного відомства Австрії. Однак, на його думку, вихід з Росії не є частиною санкційної політики. «Висуваються вимоги, які виходять далеко за межі того, що є частиною американських або європейських санкцій», – сказав Шалленберґ. Він зауважив, що, наприклад, і Bank of America, і UniCredit досі присутні в Росії.

22.03.2023

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