Білоруські спецслужбовці вбили іноземного громадянина.

КДБ Білорусі стверджує, що убитий нібито готував теракт у республіці.

У Гродно співробітники спецпідрозділу Комітету державної безпеки Білорусі застрелили іноземного громадянина. Про це повідомив незалежний білоруський інформаційний портал «Новы час». У своїй заяві з приводу інциденту КДБ стверджує, що вбитий нібито збройний чинив опір.

Як сказано в заяві, співробітники КДБ проводили «спеціальні заходи щодо припинення діяльності осіб, які проникли на територію Республіки Білорусь з метою терористичної акції».

«У ході проведення спеціальних заходів щодо припинення діяльності осіб, які проникли на територію Республіки Білорусь з метою проведення терористичної акції, 19 березня 2023 року в м. Гродно по вул. Курчатова ліквідований іноземний громадянин Л., який зі застосуванням автоматичної зброї та підірвавши бойові гранати чинив збройний спротив бійцям спецпідрозділу КДБ групи "А"», – йдеться в заяві.

КДБ не повідомляє ні імені, ні громадянства вбитого. Також незрозуміло, чи діяв він сам. Адже у повідомленні згадуються «особи, які проникли на територію» країни у множині.

За даним фактом слідчим управлінням КДБ відкрито кримінальне провадження. За якою статтею – не уточнюється.

Раніше білоруські Telegram-канали повідомляли про звуки пострілів у Гродно. «Якийсь час тому в Гродно на вулицях Курчатова і Врублевського пролунали вибухи або постріли. Зараз біля під'їзду будинку стоять поліцейські, які посадили чоловіка в машину», – так описав ситуацію підписник каналу «Мая краіна Беларусь». Тож можна припустити, що або інцидент насправді був виставою, або іноземця затримали живим і згодом стратили.