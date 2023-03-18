Вночі Львівщину атакували дрони-камікадзе.

Уночі проти 18 березня Львівську область атакували шість дронів-камікадзе типу Shahed-136, три з них вдалося збити силам ППО, решта влучили в нежитлові приміщення Яворівського району – про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Жителі Львівщини, близько 1 години ночі нашу область атакували дрони-камікадзе типу Shahed-136. За попередньою інформацією, їх було шість. Три збили наші сили ППО. Дякую ПвК "Захід". Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько», – зазначив він.

За словами голови ОВА, ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені. Найважливіше – постраждалих немає.

Повітряна тривога на Львівщині оголошувалась о 23:33, відбій – о 01:39.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч з 17 на 18 березня окупанти випустили по території України 16 дронів-камікадзе, 11 дронів із них вдалося знищити.

