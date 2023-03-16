Ізраїль готовий надати Україні систему захисту від дронів.

Досі Ізраїль утримувався від військової допомоги Україні, побоюючись напруженості у відносинах із Росією.

Вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль схвалив експортні ліцензії на постачання озброєння Україні. Як повідомляє американський новинний портал Axios із покликом на трьох ізраїльських та українських чиновників, йдеться про системи захисту від безпілотників. Ця система здатна, зокрема, ефективно протистояти іранським дронам, які активно використовує Росія, обстрілюючи мирні українські міста.

Згідно з публікацією, такі ліцензії отримали дві ізраїльські компанії, які виробляють системи захисту від безпілотників, – це Elbit та Rafael. Вони застосовують радіоелектронні технології, які дозволяють збивати БПЛА в радіусі близько 40 кілометрів.

Axios повідомляє, що негласне ухвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу перегляд своєї політики щодо війни. Елі Коен повідомив про видачу ліцензій Президентові України Володимирові Зеленському під час свого візиту до Києва у середині лютого.

«Ізраїль досі був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії», – кажуть співрозмовники видання. Тепер же Єрусалим вирішив, що надання систем озброєння Україні відповідає інтересам Ізраїлю, зважаючи на активне використання Росією іранських дронів.

Видання також повідомляє, що делегація Міністерства оборони України відвідала Ізраїль, щоб ознайомитися з пропонованими системами захисту від дронів.

Нагадаємо, що ще наприкінці січня ізраїльський амбасадор у Берліні Рон Просор заявив, що Ізраїль допомагає Україні, «але за лаштунками і набагато більше, ніж відомо». Тож він закликав з розумінням ставитися до стриманої позиції, яку займає його країна у цьому питанні. Дипломат пояснив це присутністю росіян у Сирії, а також наявністю в Росії великої єврейської громади.