384-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:06 Сполучені Штати Америки переконували лідера Китаю Сі Цзіньпіна піти на прямі переговори із Президентом України Володимиром Зеленським, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. "Ми заохочували президента Сі звернутися до Президента Зеленського, тому що ми вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні безпосередньо почути і українську, а не лише російську точку зору", – сказав Салліван журналістам на борту президентського літака Air Force One. Він додав, що США заохочували цей контакт як через публічні канали, так і "приватно для КНР", переказує CNN. "Це було б добре, тому що це потенційно внесе більше балансу та перспектив у те, як КНР підходить до цього. І ми сподіваємося, що це й надалі відвертатиме їх від надання допомоги Росії", – сказав Салліван, коментуючи перспективу переговорів Зеленського й Сі.

11:00 Все ще існують мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях: тут при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень; для усунення ризику перевантаження аварійні відключення обладнання можливі у Києві та Київській області. В інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає, ліміти споживання до областей не доводились, повідомили в Укренерго. Разом з тим складною залишається ситуація у прикордонних районах Чернігівщини, Сумщини та регіонах вздовж лінії фронту, де росіяни постійними артобстрілами пошкоджують розподільчі мережі.

10:43 Росіяни вранці нанесли ракетний удар по центру Краматорська, одна людина загинула, пошкоджено шість багатоповерхівок, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

10:34 У Києві приберуть непотрібні блокпости, а деякі переведуть у "сплячий" режим, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко: КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці, адже за рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної. Системи інженерних загороджень Києва, у яких немає зараз потреби, демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини, вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки, будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми тижнями дефіцит боєприпасів для російської артилерії, ймовірно, погіршився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту діє надзвичайно жорстке обмеження снарядів. Це майже напевно було ключовою причиною того, чому жодне російське формування останнім часом не змогло здійснити значущі в оперативному плані наступальні дії. Росія майже напевно вже вдалася до використання старих запасів боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних. Указом президента РФ від 3 березня 2023 року передбачені заходи, які дозволять Міністерству торгівлі та промисловості знімати керівників оборонних підприємств, які не виконують виробничі завдання. Росія все більше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою вразливістю у все більш виснажливій «спеціальній військовій операції».

09:31 Сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 4 ракети, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:12 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 160 540 (+740) осіб,

танків – 3484 (+10) од.,

бойових броньованих машин – 6789 (+15) од.,

артилерійських систем – 2519 (+16) од.,

РСЗВ – 495 (+2) од.,

засобів ППО – 260 (+1) од.,

літаків – 304 (+0) од.,

гелікоптерів – 289 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11) од.,

крилатих ракет – 807 (+0) од.

кораблів /катерів – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки – 5367 (+13) од.,

спеціальної техніки – 256 (+5) од.

Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

102,0% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

39,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,5% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

81,8% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

44,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

24,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

18,5% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках. Російська федерація використовує тактику терору, невибірково обстрілює населені пункти, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права. За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів, зокрема і по об’єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Також ворог завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородької області. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Старикове, Шалигине, Білопілля і Краснопілля Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук’янці, Гатище , Вовчанськ, Дворічна і Кіндрашівка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське, Харківської області; Макіївка, Діброва і Білогорівка - Луганської та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Курдюмівка, Біла Гора, Костянтинівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області, а також Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Херсон та Комишани Херсонської області. Протягом доби наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Член афілійованого з Кремлем дискусійного клубу "Валдай" Алєксєй Мухін звинуватив фінансиста групи "Ваґнер" Євгенія Прігожина в тому, що він переслідує політичні цілі в Росії, які ставлять під загрозу сили "Ваґнера" в Бахмуті. Ця атака на Прігожина збігається з оцінкою ISW від 12 березня про те, що Міністерство оборони Росії, можливо, навмисно виснажує сили "Ваґнера" в Бахмуті, щоб зірвати політичні амбіції Прігожина.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує докладати зусиль для збереження значущості Чечні в російській військово-політичній сфері.

• Президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з іранськими офіційними особами в Тегерані 13 березня, щоб розширити двосторонню співпрацю та сприяти пом'якшенню санкцій.

• Російські мілблогери продовжують спекулювати на темі можливого українського контрнаступу на півдні України, що свідчить про зростання занепокоєння в російському інформаційному просторі щодо боєздатності України, оскільки російські війська зосереджують свої зусилля на наступальних операціях у Бахмуті.

• Законопроєкт Державної Думи Росії, спрямований на підвищення призовного віку, свідчить про те, що Кремль не планує проводити повну мобілізацію в майбутньому.

• За повідомленнями, російські військові використовують новостворені "штурмові загони" по-різному в різних тактичних ситуаціях, можливо, за зразком тактики малих штурмів групи Вагнера в районі Бахмута. Російські війська інтегрували постійні штурмові підрозділи в батальйонні, полкові та бригадні структури і що їхній розмір коливається від роти до посиленого батальйону, деякі з них використовують у каральних цілях, укомплектовуючи їх проблемними і недисциплінованими солдатами, щоб помститися їм за погану поведінку.

• Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук підтвердила, що Росія незаконно депортувала 2 161 українську дитину-сироту до Росії.

• Російські війська продовжували наземні атаки по всій лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та досягли незначних успіхів на північний схід від Куп'янська та на схід від Сіверська.

• Російські війська продовжували наступати в Бахмуті та його околицях, але станом на 13 березня їм не вдалося завершити обхід, охоплення чи оточення міста.

• Російські війська продовжують наземні обстріли по всій лінії фронту в Донецькій області.

• Українські війська продовжують здійснювати рейди проти районів на східному (лівому) березі Херсонської області.

• Підпорядкування мобілізованих російських військовослужбовців формуванням "ДНР/ЛНР" викликає все більше невдоволення.

• Російські окупаційні чиновники продовжують запроваджувати нові положення, що перешкоджають та обмежують використання української мови в навчальних закладах.