Туреччина під тиском США припинила транзит підсанкційних товарів до Росії.

Експерти пов'язують зупинку транзиту з нещодавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена.

 

 

Уряд Туреччини на тлі тиску з боку Вашінґтона розпорядився з припинити транзит до Росії товарів, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів та Європейської Унії, запровадженими через вторгнення російських військ в Україну. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на високопоставленого турецького чиновника.

 

«Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати. Митна система зараз блокує товари, які прямують до Росії», — розповіла Катерина Лазуткіна, співвласниця Vendor Cargo, московської компанії з доставки, митного оформлення та загальних вантажних перевезень, яка працює через Туреччину. 

 

Аґенція уточнює, що Туреччина стала одним із головних реекспортерів товарів для Росії минулого року завдяки особистим стосункам між російським лідером Володимиром Путіним і турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоґаном. Обсяг експорту з Туреччини до Росії зріс 2022 року до 9,3 мільярда доларів. Роком раніше цей показник сягав 5,8 мільярда доларів. Це свідчить про труднощі, з якими зіткнулися США та ЄУ в справі створення єдиного фронту проти Путіна.

 

Співрозмовники видання пов'язали зупинку транзиту з нещодавнім візитом до Туреччини державного секретаря США Ентоні Блінкена. Перед його поїздкою експерти наголошували, що Вашінґтон стурбований тісними відносинами Анкари з Москвою.

10.03.2023

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