СБУ викрила російських шпигунів, які вдавали іноземних журналістів.

СБУ Львівщини викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні вдаючи іноземні ЗМІ. Про це повідомляють на сторінці Служби безпеки України.

Кіберфахівці виявили численні спроби спецслужб Росії отримати розвідувальну інформацію в Україні під виглядом діяльності представників іноземних медіа.

Для збору закритих відомостей використовують спеціалізовані інтернет-платформи та професійні форуми українських журналістів. Окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ. Звертаються до медійників щодо отримання матеріалів начебто для підготовки "сюжетів" або "документальних фільмів" про війну в Україні.

Правоохоронці наголошують, що ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі локації "прильотів". За отримані дані автори "оголошень" обіцяють "гонорар". Інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти.

СБУ звертається до громадян із закликом одразу повідомляти про факти підозрілих "запитів".