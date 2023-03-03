Президент України у Львові зустрічається з президентом Латвії.

 

Сьогодні, 3 березня, президенти та перші леді України й Латвії перебувають із візитом у Львові. Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс, а також перші леді двох країн Олена Зеленська та Андра Левіте вшанували пам’ять військових, які загинули у боротьбі з окупаційними військами РФ.

 

 

"У Львові Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни", – йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

 

Глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

 

Крім того, в ході робочої поїздки до Львівської області Володимир Зеленський також відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.

 

 

Президент поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання. Він також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

 

 

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам глава держави відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил Збройних Сил України.

 

"Хочу подякувати вам за вашу роботу, за службу, особливо в цей рік. Це було найскладніше випробування для всіх. Дякую, що поставили на ноги таку кількість наших воїнів, наших героїв", – наголосив Зеленський.

 

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський анонсував проведення у Львові саміту на тему викрадення Росією українських дітей за участю прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. За даними уповноваженої Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, Росія з початку повномасштабного вторгнення депортувала з України понад 13 тис. дітей, і ця кількість зростає щодня.

 

Генпрокурор Андрій Костін повідомляв, що «юридичний Рамштайн» –саміт United for Justice («Об’єднані заради справедливості») – планують зібрати для обговорення всіх можливостей, реакцій і рішень для притягнення Росії до відповідальності за скоєні нею воєнні злочини та компенсації завданої Україні шкоди.

 

03.03.2023

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