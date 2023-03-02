Глави МЗС G20 не змогли узгодити підсумкової декларації.

Росія і Китай виступили проти пунктів, які засуджують війну в Україні та містять вимогу негайно вивести російські війська.

 

 

Міністри закордонних справ країн – членів G20 не змогли узгодити підсумкової декларації за результатами зустрічі, яка проходила у четвер, другого березня, в індійській столиці Нью-Делі. Про це повідомив телеканал CNN. Натомість Індія як господиня заходу опублікує власне комюніке.

 

«З питання українського конфлікту були розбіжності між різними учасниками. Ці розбіжності ми не змогли врегулювати», – заявив голова зовнішньополітичного відомства Індії Субраманіям Джайшанкар.

 

Проєкт підсумкової заяви містив 24 пункти. Проти третього та четвертого з них спільно виступили Росія та Китай. У проєкті засуджувалася війна Росії проти України, містилася вимога про «повне й беззастережне виведення (російських військ) з території України», йшлося про негативний вплив бойових дій на світову економіку, необхідність дотримуватися норм міжнародного права та неприпустимість застосування ядерної зброї.

 

Своєю чергу, глава російського зовнішньополітичного відомства Сєрґєй Лавров поклав відповідальність за зрив підписання підсумкового документа на західні країни. За його словами, Захід відмовився відобразити у декларації G20 необхідність чесного розслідування підриву газогонів «Північного потоку».

 

Минулого тижня міністри фінансів G20 також не змогли погодити підсумкової декларації на зустрічі в Індії через суперечки з приводу війни в Україні.

02.03.2023

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