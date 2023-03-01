The Dark Side of the Moon. 50 років

Лукаш Камінський

Нині виповнюється рівно пів століття з дня виходу альбому "The Dark Side of the Moon". Альбом приніс музикантам Pink Floyd безсмертя і цілком незлі гроші. Це один із найбільш купованих альбомів в історії (залежно від джерела: від 25 до 45 мільйонів копій). Лонґплей зі знаменитою обкладинкою, що показує призму, яка розщеплює світло, протягом одинадцяти років утримувався в першій сотні Billboard.

 

 

Сила "The Dark Side of the Moon" – це, звичайно ж, музика, з усією її магією, загадковістю та непередбачуваністю. Все нові покоління слухачів приваблює форма завершеної розповіді цього альбому. І той факт, що восьмий альбом Pink Floyd зачіпає теми незмінної значимості: від жадібності, що заполонила світ ("Money"), до крихкості психічного здоров'я. "Brain Damage" з текстом: "You lock the door And throw away the key There's someone in my head but it's not me" ("Замкни двері і викинь ключ. Хтось сидить в моїй голові, але це не я"), досі викликає мурашки по шкірі.

 

"The Dark Side of the Moon" зачаровує і самими композиціями, які, з одного боку, чіпкі, а з іншого – багатошарові та просторові. Альбом варто прослухати у навушниках від початку до кінця хоча б для того, щоб дати себе загіпнотизувати шаленим пульсом "On the Run" або приголомшливою канонадою звуків бою будильників і годинників у "Time".

 

З нагоди ювілею наприкінці березня вийде монументальний бокс-сет, що складається з двох вінілів, двох CD, двох Blu-ray дисків, DVD, синглів і пам'ятного релізу. Усе разом коштуватиме близько 400 фунтів стерлінгів.

 

 

 Łukasz Kamiński

50. urodziny wielkiej płyty. "Ciemność, słyszę ciemność!"

Gazeta Wyborcza, 1.03 2023

 

 

01.03.2023

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