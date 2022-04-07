Вийшла нова, перша за останні 28 років пісня Pink Floyd: «Ой у лузі червона калина».

Легендарний Pink Floyd вперше з 1994 року випустив нову пісню. Це наша "Ой у лузі червона калина" під назвою "Hey Hey Rise Up".

Вона записана на підтримку українського народу. Усі кошти від продажів підуть на гуманітарну допомогу для України.

Записаний минулого тижня трек містить вокал вокаліста «Бумбоксу» Андрія Хливнюка, взятого з кліпу, який він опублікував у Інстаграмі. У ньому Хливнюк співає пісню «Ой у лузі червона калина» на Софійській площі в Києві.

«Ми, як і багато хто з українців, відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної, демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу», – зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку з України.