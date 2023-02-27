Берлін спростував інформацію про «оборонний пакт» окремих членів НАТО з Києвом.

ISW заявив, що такий евентуальний пакт не здатен забезпечити той самий рівень захисту, який би Київ отримав від НАТО.

 

 

В уряді Німеччини спростували інформацію, що нібито найбільші європейські країни-члени НАТО – Німеччина, Франція та Велика Британія – розглядають можливість укладання «оборонного пакту» з Україною як спосіб спонукати Київ розпочати мирні перемовини з Росією ще цього року. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Як заявив представник німецького уряду, у дискусіях щодо можливих гарантій безпеки з боку НАТО для України вже кілька місяців немає зрушень. «Протягом кількох місяців не було жодної нової, конкретної позиції з цього питання. На нещодавній зустрічі канцлера Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона з українським главою держави Зеленським це питання взагалі не відігравало жодної ролі», – зазначив представник Кабміну ФРН.

 

Нагадаємо, що американська газета The Wall Street Journal у публікації від 24 лютого стверджувала, що найбільші європейські країни-члени НАТО під час останнього європейського турне Зеленського запропонували Україні можливість створення «оборонного пакту» з Україною. Згідно з ним Україні буде надано ширший доступу до сучасного військового обладнання, боєприпасів, зброї, включно з бойовими літаками, щоб захистити себе після закінчення війни з Росією. Німеччина, Франція та Велика Британія нібито розглядають зміцнення зв'язків між НАТО та Україною як спосіб спонукати Київ розпочати мирні перемовини з Росією.

 

Інститут вивчення війни (ISW) ще раніше розкритикував такий евентуальний пакт, зазначивши, що він не здатен забезпечити той самий рівень захисту, який би Київ отримав від членства в Північноатлантичному Альянсі.

27.02.2023

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