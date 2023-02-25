Лондон, Париж і Берлін запропонували Києву потужну підтримку НАТО.

Як пише The Wall Street Journal, Україна, своєю чергою, повинна стати відкритішою до перемовин із Росією.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона минулого тижня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак передав йому план угоди про надання Україні значно ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів, щоб захистити себе після закінчення війни з Росією. Сунак заявив, що Захід повинен надати Україні зброю, яка дасть їй «вирішальну перевагу» на полі бою, включно з бойовими літаками. Під час перебування Зеленського у Парижі до цього плану долучилися й виступили його гарантами, окрім Британії, також Німеччина та Франція. Про це пише газета The Wall Street Journal з покликом на представників трьох країн.

Уряди трьох країн розглядають угоду як спосіб підвищити впевненість України та надати їй стимул розпочати перемовини з Росією. Друга мета угоди – змінити плани Кремля. За словами британського чиновника, якщо Росія побачить, що Захід готовий збільшувати обсяг військової допомоги Україні, це може переконати Кремль, що своїх військових цілей він не досягне.

Угоду пропонується обговорити на саміті НАТО в липні. При цьому співрозмовники WSJ зазначають, що будь-яке рішення про те, коли та на яких умовах розпочнуться мирні переговори, залежить лише від України.

Президент Франції Емманюель Макрон та бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц дали зрозуміти Зеленському, що йому потрібно задуматися про мирні перемовини з Москвою. Про це WSJ розповіли джерела, знайомі з перебігом розмови. Макрон сказав Зеленському, що навіть таким смертельним ворогам, як Франція і Німеччина, довелося укласти мир після Другої світової війни.

Також представники Великої Британії, Франції та Німеччини повідомили WSJ, що серед політиків у їхніх країн зростають сумніви щодо того, що Україна зможе повернути собі кордони початку 2014 року. «Ми постійно повторюємо, що Росія не повинна перемогти, але що це означає? Якщо війна йтиме досить довго з тією ж інтенсивністю, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що їм вдасться повернути Крим», – заявив високопосадовець.

Водночас газета визнає, що такі розмови контрастують із публічними коментарями цього тижня президента США Джо Байдена та інших західних лідерів, які закликали до єдності в протистоянні російській аґресії. Ніхто не згадував про перспективу найближчим часом початку переговорів Києва з Москвою. У палкій промові у Варшаві Байден намагався згуртувати Захід, сказавши: «Апетити автократа не можуть бути заспокоєні; їм треба протистояти». Представники США відмовилися коментувати запропонований пакт безпеки НАТО. Вашингтон заявив, що хоче, щоб Україна була достатньо озброєною після війни, щоби стримувати будь-який майбутній напад Росії.