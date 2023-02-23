Польща зміцнює кордон з Росією та Білоруссю.

Зокрема поляки встановлюють протитанкові їжаки біля пунктів пропуску.

Поляки розпочали роботи з посилення захисту кордонів з Росією та Білоруссю. Про це повідомило видання Polsatnews з покликом на твіт міністра національної оборони та віцепрем’єр Маріуша Блащака (Mariusz Błaszczak).

«Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю. Це елемент нашої стратегії оборони та стримування. Перші укріплення вже будуються на кордоні з Калінінградською областю», – написав Блащак у Twitter у четвер, 23 лютого.

Глава польського військового відомства опублікував знимки захисних устаткувань, які споруджені на в’їзді до Польщі. На них видно протитанкові їжаки та бетонні загородження біля пунктів пропуску на польсько-російському та польсько-білоруському кордонах.

Водночас польські прикордонники запевнили, що існуючі прикордонні переходи не зачинені.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Польща заявила про завершення будівництва загородження на кордоні з Білоруссю. У грудні цього року Польща заявила про намір звести 199-кілометровий електронний паркан на кордоні з Росією.