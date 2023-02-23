У Женеві проходять перемовини щодо України.

Глава МЗС Швейцарії, повідомивши про це, не назвав, хто саме бере в них участь і які питання розглядають.

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс (Ignazio Cassis) повідомив про перемовини щодо ситуації в Україні, які наразі відбуваються в Женеві. В інтерв'ю газеті Le Temps у четвер, 23 лютого, він зазначив, що місто приймає у себе переговори в ситуації «максимальної обачності».

Кассіс теж зауважив, що наразі перемовини ведуться «не на найвищому рівні». Міністр ухилився від відповіді на запитання, ким саме вони ведуться, і не повідомив інших деталей.

«Побудова миру – це складна справа, яка вимагатиме багато дипломатії. Але ми до цього прийдемо, навіть якщо зараз це не проглядається у короткостроковій перспективі», – лише так завуальовано розповів Кассіс. Він також звернув увагу на необхідності відновлення архітектури безпеки на європейському континенті.

Відповідаючи на запитання про ставлення Швейцарії до російсько-української війни, Кассіс запевнив, що його країна однозначно стоїть на боці України. «Масове порушення Росією міжнародного права є неприпустимим», – зазначив він. Водночас міністр доволі прозоро натякнув, що Берн не братиме участі у військовій допомозі Україні, аби не ескалувати ситуації.

«Західний світ ухвалив рішення допомогти Україні виграти війну. Але це був вибір між “чумою і холерою” – можна померти від обох», – зазначив Кассіс. Він теж висловив побоювання, що ця війна може перерости в ядерну.