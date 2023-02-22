У Львові встановлять меморіальну таблицю Герою України Тарасу «Хаммеру» Бобаничу.

 

 

У Львові встановлять меморіальну таблицю учаснику бойових дій, Герою України Тарасу «Хаммеру» Бобаничу. Відповідне рішення сьогодні, 22 лютого, затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради.

 

Пам’ятна таблиця має з'явитися незабаром на фасаді Львівського державного університету внутрішніх справ, що на вул. Городоцькій.

 

«Це фактично новий тип меморіальної таблиці. Вона висічена в металі на білій підоснові. Замовником на проєктування, виготовлення та встановлення таблиці є Львівський державний університет внутрішніх справ. Таблицю заплановано встановити при вході до університету на вул. Городоцькій, 26», – сказав керівник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев.

 

Як повідомила дружина загиблого воїна Наталія Бобанич, відкриття пам’ятної таблиці відбудеться 23 лютого о 12:00.

 

Нагадаємо, командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор», член проводу НВР «Правий сектор», легендарний націоналіст Тарас Бобанич загинув навесні 2022 року під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку. У серпні Президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» – посмертно. У листопаді у Львові відкрили вулицю імені Тараса Бобанича, яка сполучає вулиці Личаківську та Лисенка. 

22.02.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Про Україну від українців
Тетяна ШПАЙХЕР
У Віденському університеті завершився науковий симпозіум “Війна в Україні – богословські, етичні та історичні рефлексії”.
21.02.23 | | Галичина
363-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки.
21.02.23 | | Україна
Маніфест сталого миру
Неможливо отримати мир ціною справедливості чи справедливість ціною миру — для сталої міжнародної безпеки вони мають бути досягнуті одночасно. Візія повоєнного світу
20.02.23 | | Дискурси
Дискусія
Андрій Содомора
Може, «круглий стіл» і справді імітує досконалу форму, округлість, щоденним виявом якої – сонце. «А хто ж посміє назвати сонце брехливим?»...
20.02.23 | | Дискурси
Користь забобонів
Юрко ТИМЧУК
Поки президент США вказував місце президента РФ в харчовому ланцюгу («Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся»), українці згадували, що поганою прикметою є озвучення мрій
20.02.23 | | Україна
362-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.
20.02.23 | | Україна
Прослухати періодичну систему
Завдяки перетворенню на звук можна почути характерний для елементів спектр.
19.02.23 | | Наука
361-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківщини; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганщини та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр Донеччини
19.02.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.