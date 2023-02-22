У Львові встановлять меморіальну таблицю Герою України Тарасу «Хаммеру» Бобаничу.

У Львові встановлять меморіальну таблицю учаснику бойових дій, Герою України Тарасу «Хаммеру» Бобаничу. Відповідне рішення сьогодні, 22 лютого, затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради.

Пам’ятна таблиця має з'явитися незабаром на фасаді Львівського державного університету внутрішніх справ, що на вул. Городоцькій.

«Це фактично новий тип меморіальної таблиці. Вона висічена в металі на білій підоснові. Замовником на проєктування, виготовлення та встановлення таблиці є Львівський державний університет внутрішніх справ. Таблицю заплановано встановити при вході до університету на вул. Городоцькій, 26», – сказав керівник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев.

Як повідомила дружина загиблого воїна Наталія Бобанич, відкриття пам’ятної таблиці відбудеться 23 лютого о 12:00.

Нагадаємо, командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор», член проводу НВР «Правий сектор», легендарний націоналіст Тарас Бобанич загинув навесні 2022 року під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку. У серпні Президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» – посмертно. У листопаді у Львові відкрили вулицю імені Тараса Бобанича, яка сполучає вулиці Личаківську та Лисенка.