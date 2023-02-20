Третину кандидатів до "Гвардії наступу" у Тернополі становлять жінки.

 

У Центрі надання адміністративних послуг у Тернополі на вступ до штурмових бригад "Гвардії наступу" реєструються як чоловіки, так і жінки. Про це "Суспільному" розповіла офіцерка з інформації та комунікації Нацгвардії України Надія Німець. 

 

 

Зазначають, що жінок беруть до "Гвардії наступу" з освітою медика або кухаря, а чоловікам запропонують посади відповідно до їхньої освіти.

 

"Кандидати, які хочуть записатися в "Гвардію наступу" від Міністерства внутрішніх справ – це у співвідношенні здебільшого 3 жінки і 7 чоловіків, якщо рахувати в загальній кількості. Жінки молоді та середнього віку. У підрозділ “Лють” уже записалася дівчина", – сказала Німець.

 

Наразі найбільше кандидатів вступають до бригади Нацполіції "Лють". Також неодноразово записувалися в бригаду "Кара-Даг" та декілька чоловіків вступили до "Червоної калини" й в "Сталевий кордон".

 

 

Найчастіше добровольці запитують про заробітну плату та про місце проходження служби.

 

"Грошове забезпечення у нас для рядового – від 20 до 100 тисяч гривень. А де вони будуть виконувати обов’язки – це питання індивідуальне, в будь-якому напрямку фронту України. Як правило, це можуть бути Херсонський, Запорізький, Донецький або Луганський напрямки", – зауважив начальник відділу організаційно мобілізаційної роботи Держприкордорнслужби Віталій Кушнір.

 

Значна частина кандидатів уже пройшла тести на знання законодавства та логічні здібності. Далі вони усі проходитимуть військово-лікарську комісію, а після цього майбутні представники "Люті" здаватимуть нормативи з фізичної підготовки. З кожним кандидатом спілкуються й психологи.

 

Сьогодні ж, 20 лютого, поліція Івано-Франківської області повідомила, що до штурмової бригади "Лють" записалися понад 300 жителів області. Серед охочих теж є жінки. Перші кандидати у військовослужбовці вже пройшли останній етап співбесід із поліцейською комісією. Зазначають, що під час відбору в добровольців перевіряли знання законодавства, психологічну стійкість, патріотичну мотивацію та вміння захистити людину.

 

"Більшість кандидатів сміливі та неабияк мотивовані виганяти ворога й стримувати збройну агресію РФ проти України. Після етапу співбесід вони пройдуть практичне навчання, де вивчать тактику бою, домедичну та вогневу підготовку", - відзначили у поліції.

 

Додамо, що завдання бійців новоствореної бригади "Лють" – проводити штурмові дії, аеророзвідку, виявляти позиції ворога, знешкоджувати диверсійно-розвідувальні групи й незаконні збройні формування військових РФ.

 

20.02.2023

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