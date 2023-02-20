УГКЦ оголосила 24 лютого всецерковним днем посту, молитви та милостині.

 

24 лютого 2023 року в усіх єпархіях та екзархатах Української греко-католицької церкви в усьому світі проведуть день посту, молитви та милостині. Таку ініціативу від імені Синоду Єпископів проголосив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ. Про це повідомили у Львівській Архиєпархії УГКЦ.

 

 

24 лютого мине рік від початку повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України. За рішенням єпископів УГКЦ, уся Церква цей день проведе в пості, молитві і творенні діл милосердя. У цей день, о 12:00, на «Живому телебаченні» розпочнеться 12-годинний молитовний марафон, який об’єднає у молитві всіх вірних на всіх континентах. До посту немає окремих приписів — ідеться про обмеження і самодисципліну відповідно до можливостей кожного вірного.

 

«Нехай цей день стане для нас нагодою комусь вчинити добро: сумного потішити, нагого одягнути, змерзлого зігріти, голодного нагодувати. У цьому часі жертвуймо свої духовні зусилля і наші молитви за перемогу українського народу в цій нерівній борні, а також за наше військо», — закликав Глава УГКЦ.

20.02.2023

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