Конґресмени США від обох партій виступають за надання Україні винищувачів F-16.

Листа з відповідним закликом вони надіслали президентові Джо Байдену.

 

 

Делегація з пів сотні американських законодавців взяла участь у відкритті триденної Мюнхенської конференції з безпеки, щоб підтвердити двопартійну підтримку американської допомоги Україні. Чотири групи (демократичних та республіканських лідерів, членів Сенату та Палати представників) приєдналися до сотень політиків, військових та дипломатів, які приїхали на конференцію з усього світу. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

«Ми тут, щоб надіслати чіткий меседж цій конференції і кожному в усьому світі: США на двопартійній основі повністю підтримують зусилля щодо надання допомоги Україні», – заявив лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (Mitch McConnell).

 

Двопартійна група законодавців зізналася, що чинить прямий тиск на президента Джо Байдена, вимагаючи відправити Україні винищувачі F-16. П'ять членів Палати представників заявили у надісланому напередодні листі Байдену, текст якого опинився у розпорядженні видання Politico, що сучасні винищувачі, про які просить Київ, і які адміністрація наразі не погоджується відправити, «можуть виявитися вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».

 

«Постачання таких літаків необхідне для того, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення російського наступу та очікуваної активізації великомасштабних бойових дій», – написали законодавці.

 

«F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, з якої можна вражати російські ракети “повітря-повітря” та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з російськими винищувачами за перевагу в повітрі», — зазначається в листі.

 

Лист був складений демократом Джаредом Ґолденом (Jared Golden). Його також підписали демократи Джейсон Кроу (Jason Crow), Кріссі Гулаган (Chrissy Houlahan) та республіканці Тоні Ґонсалес (Tony Gonzales) і Майк Ґаллахер (Mike Gallagher).

 

На думку законодавців, винищувачі F-16 виробництва концерну Lockheed Martin або інше аналогічне озброєння дадуть українським силам більше можливостей, ніж наземна артилерія, яку постачають США й інші країни.

 

Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат напередодні заявив, що «сучасні багатоцільові винищувачі терміново потрібні для отримання переваги шляхом вогневої підтримки українських військ з повітря». «З огляду на те, що F-16 є одним із найпоширеніших багатоцільових літаків у світі, який може вражати як наземні, так і повітряні цілі широким спектром озброєнь, цей літак є найімовірнішим кандидатом для поступового переходу ВПС України на цей тип винищувача», – сказав він. Ігнат додав, що F-16 стануть частиною протиповітряної оборони України, оскільки здатні ефективно знищувати крилаті ракети супротивника та іранські ударні безпілотники. «У нас є десятки пілотів із відповідним рівнем підготовки та знанням англійської мови», – запевнив він.

18.02.2023

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