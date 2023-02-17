Латвія передаватиме армії України автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.

Відповідне рішення ухвалив Сейм республіки.

Сейм Латвії у четвер, 16 лютого, в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України для підтримки українського суспільства. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на парламентську пресслужбу.

«Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України», – заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймондc Бергманіс (Raimonds Bergmanis), який відповідає за просування законопроєкту в Сеймі.

Передбачено, що рішення про передачу транспортних засобів, які належать державі, у кожному конкретному випадку ухвалюватиметься Кабінетом міністрів відповідно до положення про порядок безоплатної передачі державного рухомого майна у власність іноземних урядів та міжнародних організацій. Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги, йдеться в інструкції до закону.

Як повідомлялося раніше, коаліція досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії, заявив прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш (Krišjānis Kariņš) 13 лютого, після засідання партій, які формують урядову коаліцію. «Пропозиція була ініційована міністерством фінансів», – зазначив прем'єр.