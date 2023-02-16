358-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:12 Нічна атака ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії, хоча споживання дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем, втішили в Укренерго. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні. Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження.

11:01 За оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Європейського центру середньотермінових прогнозів весна в Україні очікується теплою, середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2⁰С, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря. Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів. Проте, стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватись, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери і сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.

10:31 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Для підтримки операції в Україні повітряно-космічні сили Росії продовжують розгортати таку ж кількість літаків, як і протягом багатьох місяців. За останній тиждень кількість вильотів росіян зросла після кількох тижнів затишшя. Повітряна активність зараз приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається з літа 2022 року. Загалом, російські військово-повітряні сили продовжують значно відставати у війні, обмежені постійною високою загрозою з боку української протиповітряної оборони та розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах. Російські бойові літаки діють майже виключно над територією, яку утримує Росія, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль. По всій території Росії повітряно-космічні сили, ймовірно, зберігають майже неушкоджений флот із приблизно 1500 військових літаків з екіпажами, незважаючи на втрату понад 130 літаків з початку вторгнення. Однак малоймовірно, що повітряно-космічні сили зараз готуються до різко розширеної повітряної кампанії, оскільки за поточних обставин на полі бою вони, ймовірно, зазнають неприйнятних втрат авіації.

10:22 Росіяни готують на 23 – 24 лютого нову масовану ракетну атаку на Україну, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

10:11 Нині п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів, підтвердив міністр енергетики України Герман Галущенко, з‘явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС. В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення. Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів.

10:03 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 140 460 (+690) осіб, танків – 3296 (+6) од., бойових броньованих машин – 6517 (+10) од., артилерійських систем – 2306 (+3) од., РСЗВ – 466 (+0) од., засобів ППО – 239 (+3) од., літаків – 298 (+0) од., гелікоптерів – 287 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 (+1) од., крилатих ракет – 857 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5167 (+6) од., спеціальної техніки – 219 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

96,5% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

37,6% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

86,1% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

74,8% артилерійських систем (з них 1,8% за минулий тиждень),

41,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

23,9% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

32,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:43 До Києва прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, заявивши, що "приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину". Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час візиту у глави МЗС Ізраїлю заплановано зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Очікується, що Коен відвідає Бучу, Бабин Яр та оголосить про відновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.

09:35 Вночі три ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині, повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький, уточнивши, що це не об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині. Була пожежа, її оперативно загасили. Жертв чи постраждалих – нема. На місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувано стіну магазину.

Голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк уточнив, що влучання було на Дрогобиччині.

09:01 З 01:40 до 03:45 16 лютого росіяни здійснили пуски 36 крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних та протикорабельних ракет, уточнив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, серед них 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31 та одна протикорабельна ракета “Онікс”.

08:59 Після нічної атаки росіян ракетами та БПЛА є влучання на Півночі, Заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, додавши, що росіяни дещо змінили тактику: проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі.

08:55 Уночі 16 лютого російські війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури, випустивши по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря,

8 крилатих ракет «Калібр» із фрегата з акваторії Чорного моря,

12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Висока ймовірність подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожого вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області та Гранів, Світличне, Стрілеча, Вовчанськ, Землянки, Рублене, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Крейдянка на Харківщині. Окупанти завдали ударів силами армійської авіації з території рф по Наумівці на Сумщині та Гранову і Удах Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Гряниківку і Кучерівку Харківської області; Новоєгорівку, Макіївку, Стельмахівку, Невське і Червонопопівку на Луганщині та Терни, Новоселівку, Спірне, Роздолівку і Степове Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Житлівки, Серебрянського лісництва та Білогорівки. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них – Спірне, Виїмка, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 20 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Микільське, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Золота Нива Донецької області. Також, ворог завдав авіаційних ударів біля Кам’янки та Новомихайлівки. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль, Темирівка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське. Ворожі авіаудари зафіксовано неподалік Новополя та Малинівки. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 10 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Качкарівку, Зміївку, Берислав, Веселе, Львове, Іванівку, Токарівку, Тягинку, Берегове Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. В Чаплинці Херсонської області, 14 лютого, російські окупаційні війська здійснили обстріл міста з метою звинувати та дискредитувати Збройні Сили України. За словами свідків, ракети летіли з південного напрямку, зі сторони тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим. В Сімферополі Автономної Республіки Крим місцевим “Центром крові” розпочато масовий збір крові у цивільних громадян і доставка крові з інших станцій переливання крові Автономної Республіки Крим. Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій. Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях. Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також знищено російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 6 районів зосередження живої сили та 2 його склади боєприпасів.

08:35 Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" не запроваджуватиме нині обмеження споживання електроенергії областям вже п'яту добу поспіль, свідчать повідомлення операторів системи розподілу у соцмережах.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Витратна військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російську техніку та резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.

• Нездатність Росії відновити у короткостроковій перспективі вичерпувані механізовані ресурси ще більше обмежує можливості російської армії вести механізовані бойові дії.

• Російський президент Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу стратегію у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

• Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та на лінії Сватове — Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.

• Російські джерела припускають, що українські сили можуть утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, хоча ISW не бачила жодних підтверджень цього твердження.

• Кремль продовжує фінансувати військові дії в Україні з регіональних бюджетів.

• Російський уряд продовжує інтегрувати окуповані території в російські структури управління.