На Львівщині формують новий окремий стрілецький батальйон.

На Львівщині формують окремий стрілецький батальйон. До його лав запрошують громадян віком від 18 до 60 років, вони можуть бути й без досвіду проходження військової служби. Про це повідомляють в Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Закликають приєднатися до лав стрілецького батальйону також і внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово перебувають на території Львівської області.

Для всіх військовослужбовців батальйону проведуть відповідну підготовку.

«Забезпечення батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних Сил України. Військовослужбовці матимуть можливість кар’єрного росту, отримуватимуть гідне грошове забезпечення, додаткові винагороди, виплати та соціальну підтримку держави», – зазначили в Львівському обласному ТЦК та СП.

Охочі вступити до лав окремого стрілецького батальйону Львівської області можуть звертатися за місцем проживання до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, що на Львівщині також триває прийом заявок до новостворюваних штурмових бригад «Гвардія наступу». Бригади створюватимуть на базі Національної поліції, Державної прикордонної служби та Національної гвардії: «Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій» та «A30В».

Основу новостворених бригад складатимуть чинні та колишні військові й правоохоронці, які ще у 2014 році стали на захист України. Додатково бригади укомплектовуватимуть добровольці.

Подати заявку можна у вісьмох ЦНАПах Львівщини за такими адресами:

м. Кам’янка-Бузька, Львівський район, вул. Незалежності, 20 А;

м. Городок, Львівський р-н, вул. Майдан Гайдамаків, 6;

м. Стрий, Стрийський р-н, вул. Шевченка, 71;

м. Дрогобич, Дрогобицький р-н, вул. Бориславська, 8-А;

м. Золочів, Золочівський р-н, вул. Чорновола, 3;

м. Самбір, Самбірський р-н, площа Ринок, 1;

м. Червоноград, Червоноградський р-н, пр. Шевченка, 27;

м. Яворів, Яворівський р-н, вул. Львівська, 10.

Також охочі приєднатися до формування можуть подати анкету на сайті «Гвардії наступу».