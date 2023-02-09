Україна може отримати від Німеччини надсучасні танки Panther.

Концерн Rheinmetall готовий завершити першу партію таких танків для України через 15-18 місяців

 

                              Армін Папперґер

 

Один із найбільших виробників військової техніки в Європі – німецький концерн Rheinmetall – виявив бажання поставити Україні свій новітній бойовий танк Panther. Про це у четвер, дев’ятого лютого, повідомила німецька ділова газета Handelsblatt із покликом на слова генерального директора Rheinmetall Арміна Папперґера (Armin Papperger). Такого танка ще не має жодна армія світу, включно з Бундесвером.

 

«Ми ведемо перемовини з Києвом про експорт Panther», – наголосив Папперґер. За його словами, Київ також виявив інтерес до німецької бойової машини піхоти Lynx.

 

Rheinmetall вперше репрезентував Panther щойно минулого літа на 27-й Міжнародній виставці озброєнь Eurosatory 2022 у Парижі. Виробники запевняють, що це найпотужніший бойовий танк у світі. Україна може стати першим покупцем цієї машини.

 

Як уточнює Handelsblatt, досі існувала лише демонстраційна модель Panther. Проте Папперґер вважає за можливе здійснити поставку «через 15-18 місяців». Танки можуть бути виготовлені в Німеччині або Угорщині.

 

Для експорту необхідне схвалення уряду Німеччини. За словами Папперґера, арґументом на користь надання урядового дозволу може стати той факт, що країни Європи не можуть надати Україні нові танки – на додаток до тих, що вже надаються, – зі своїх запасів, оскільки «ресурс вичерпано».

09.02.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Про республіканізм
Михайло САВЧИН
Кейс міністра оборони Резнікова з перспективи української системи парламентатизму та семіпрезидеціалізму.
08.02.23 | | Україна
350-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни, намагаючись захопити Донецьку та Луганську області, продовжують зосереджуватися на наступі на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара.
08.02.23 | | Україна
Живи в нашій памʼяті, felix Austria
Олена Лисенко
Час перед Першою світовою війною натякав на великі зміни, які мали статися з Австрією, Польщею та Україною. Кожна з них мала вивільнити свій стовбур і попри біль та невміння жити окремо, йти своїм шляхом.
07.02.23 | | Штука
Сократ ніколи не писав курсову роботу
Джеремі Тейт
В нашу епоху ChatGPT оцінювати успішність студентів за допомогою традиційних курсових робіт вже більше не має сенсу.
07.02.23 | | Дискурси
349-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський загарбник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках, свої основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
07.02.23 | | Україна
Все в процесі
Юрко ТИМЧУК
Критична маса має прикру здатність вибухати у найнесподіваніший момент. І ніякі аутотренінги та медитації не допоможуть підготуватися – однаково рвоне зненацька.
06.02.23 | | Україна
Мереживо Дмитра Павличка
Митрополит Борис Ґудзяк
У день, коли за традицією Церкви ми поминаємо Померлого на дев’ятий день його упокоєння кілька слів про знакову постать Павличка
06.02.23 | | Дискурси
Requiescant in pace
Мирослав Трофимук
Дев'ять днів, як не стало Дмитра Павличка. In memoriam: спогади про нього та – від Марії Вальо – про його гуцульське весілля
06.02.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.