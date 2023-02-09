Україна може отримати від Німеччини надсучасні танки Panther.

Концерн Rheinmetall готовий завершити першу партію таких танків для України через 15-18 місяців

Армін Папперґер

Один із найбільших виробників військової техніки в Європі – німецький концерн Rheinmetall – виявив бажання поставити Україні свій новітній бойовий танк Panther. Про це у четвер, дев’ятого лютого, повідомила німецька ділова газета Handelsblatt із покликом на слова генерального директора Rheinmetall Арміна Папперґера (Armin Papperger). Такого танка ще не має жодна армія світу, включно з Бундесвером.

«Ми ведемо перемовини з Києвом про експорт Panther», – наголосив Папперґер. За його словами, Київ також виявив інтерес до німецької бойової машини піхоти Lynx.

Rheinmetall вперше репрезентував Panther щойно минулого літа на 27-й Міжнародній виставці озброєнь Eurosatory 2022 у Парижі. Виробники запевняють, що це найпотужніший бойовий танк у світі. Україна може стати першим покупцем цієї машини.

Як уточнює Handelsblatt, досі існувала лише демонстраційна модель Panther. Проте Папперґер вважає за можливе здійснити поставку «через 15-18 місяців». Танки можуть бути виготовлені в Німеччині або Угорщині.

Для експорту необхідне схвалення уряду Німеччини. За словами Папперґера, арґументом на користь надання урядового дозволу може стати той факт, що країни Європи не можуть надати Україні нові танки – на додаток до тих, що вже надаються, – зі своїх запасів, оскільки «ресурс вичерпано».