«Укртелеком» відкрив безкоштовні публічні Wi-Fi зони у Львові.

 

"Укртелеком" відкрив мережу безкоштовних публічних Wi-Fi зон у п'яти найбільших містах України. Йдеться про Київ, Дніпро, Львів, Одесу та Харків. Кілька років тому в цих містах в межах модернізації телекомунікаційної інфраструктури встановили активні вуличні розподільчі шафи.

 

 

У Львові вже працюють близько 150 Wi-Fi зон із безкоштовним інтернетом і сервісом можна скористатись. Телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками, щоб містяни знали, що саме тут є безкоштовний доступ до інтернету, навіть в умовах тимчасової відсутності електроживлення. За відсутності у районі електроенергії послуга може бути доступна протягом 2-4 годин.

 

"У час війни ми всі гуртуємось і допомагаємо один одному. Як телекомоператор ми теж шукаємо рішення, щоб люди могли скористатися інтернетом у місті, коли його немає вдома. Тому, маючи певні можливості, впроваджуємо різні ініціативи. Адже вільного інтернету навряд чи буде забагато. Проект вільного Wi-Fi на вулицях мегаполісів — одна з таких ініціатив. Для нас важливо, щоб українці у цей час випробувань залишались на зв'язку з близькими, рідними, колегами", — розповів директор розвитку масового сегмента «Укртелекому» Денис Захаренко.

 

Цей проект дає можливість безкоштовно скористатися доступом до мережі інтернет за технологією Wi-Fi на швидкості до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до 10 метрів від такої шафи. Фактична швидкість та радіус залежать від кількості споживачів, які одночасно користуються доступом та від технічних параметрів пристрою.

 

Назва мережі — UKRTELECOM_FREE. Ознайомитися з переліком адрес безкоштовних Wi-Fi зон можна на сайті «Укртелекому».

 

03.02.2023

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