Перевізники з Тернопільщини внесли до системи "Шлях" 300 потенційних ухилянтів.

Четверо жителів Тернопільщини, що мали ліцензії Укртрансбезпеки на міжнародні перевезення, можуть потрапити за ґрати за вивезення чоловіків за кордон. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Позбавлення волі від семи до дев’яти років із конфіскацією майна загрожує жителям краю, які у складі організованої злочинної групи допомагали мешканцям Тернополя й області виїжджати за межі України.

Жителі Тернопільської області, які мали ліцензії Укртрансбезпеки на здійснення вантажних та пасажирських перевезень у Польщу, Чехію й Німеччину, ще з червня допомагали чоловікам виїжджати за кордон. Військовозобов’язаних вписували в документи як других водіїв.

За словами начальника міграційної поліції Тернопільщини Олександра Буняка, ціна за надані послуги коливалася від 300 доларів США до 3 тисяч. За пів року "підприємці" внесли в електронну систему "Шлях" понад 300 чоловіків, які підпадали під мобілізацію.

Впродовж кількох місяців оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими ГУНП та прикордонними підрозділами документували незаконну діяльність заробітчан. Спецоперацію зі затримання провели ще 22 листопада. В Угринові зупинили 5 мікроавтобусів, а у Раві-Руській – 2. Цими автобусами за кордон мали виїхати семеро чоловіків.

Двох "бізнесменів" заарештували з правом внесення застави, їхній спільниці суд обрав домашній арешт у нічний час. Четвертому співучаснику оголосили підозру 31 січня. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як каже начальник відділу слідчого управління Рустам Гикавчук, у ході розслідування двом підозрюваним, які мали доступ та право самостійно вносити інформацію про водіїв до автоматизованої системи "Шлях", окрім організації незаконного перетину державного кордону України, додатково інкримінували частину 3 статті 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).