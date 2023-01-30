Китай використовує американські чіпи для створення ядерної зброї.

Китайці закуповують комп’ютерні мікросхеми в обхід експортних обмежень США.

 

 

Академія інженерної фізики Китаю, яка займається дослідженням та розробкою ядерної зброї, використовує у своїй роботі американські комп’ютерні мікросхеми. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Американські чіпи китайці закуповують в обхід експортних обмежень.

 

 

Журналісти The Wall Street Journal, перевіривши документи про закупівлю, встановили, що державна Академія інженерної фізики з 2020 року зуміла отримати напівпровідникові вироби, створені такими американськими компаніями, як Intel Corp. і Nvidia Corp. Це відбулося попри те, що китайський науковий центр ще 1997 року був внесений до американського «чорного списку» для експорту. За останні два роки китайська Академія понад десять разів купувала через посередників мікросхеми від зазначених американських виробників.

 

За даними газети, науковий центр КНР може використовувати американські чіпи як розробки нових озброєнь, так обслуговування існуючих ядерних арсеналів.

 

При цьому видання зазначає, що Академія інженерної фізики закуповує не нові чіпи, призначені для масового споживача, тому компанії-виробники не можуть контролювати дотримання вимог експортного контролю.

 

У жовтні 2022 року Міністерство торгівлі США запровадило нові правила експортного контролю, які обмежують постачання напівпровідників та обладнання для їхнього виробництва, щоб не дозволити Китаю використовувати американські технології для розробки зброї. Вашінґтон також досяг угоди з Японією та Нідерландами, згідно з якою ці країни також запровадять обмеження на постачання передових технологій до Китаю.

30.01.2023

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