Відставний генерал Петр Павел стане новим президентом Чехії.

Він виступає за рішучу підтримку України, а також за збереження міцних зв'язків з Євроунією і НАТО.

Ексголова Військового комітету НАТО, генерал армії у запасі, 61-річний Петр Павел (Petr Pavel) стане наступним президентом Чехії. У другому турі президентських виборів, який тривав два дні, 27-28 січня, він переміг колишнього прем'єрміністра, мільярдера, голову партії ANO Андрея Бабиша. Про це повідомила газета České noviny.

У фіналі президентських виборів Павела підтримало 58,32% чехів (3,36 млн), які взяли участь у голосуванні. За Бабіша проголосувало 41,67% (на 960 тис. менше). Павел переміг в 11 реґіонах з 14 (найпереконливіше – у Празі: 76,36%) і за кордоном, Бабішу вдалося вийти вперед у Карлових Варах (50,99%), Устецькому (54,47%) та Моравсько-Сілезькому (53,07%) реґіонах. Електоральна фреквенція сягнула 70,25 відсотків

Бабіш уже визнав поразку на виборах. Він побажав Павелу «бути президентом усіх громадян, сприймати їхні проблеми та боротися за чеські інтереси». Привітав Павела і прем’єрміністр Чехії Петр Фіала.

Петр Павел стане четвертим президентом Чехії після здобуття нею незалежності 1993 року. Він заступить у Празькому замку Мілоша Земана, який перебуває на президентській посаді вже 10 років.

Павел дотримується жорсткого прозахідного курсу. Зокрема, він виступає за рішучу підтримку України, а також за збереження міцних зв'язків Чехії з Євроунією і НАТО. Тим часом Бабіш є радше євроскептиком. Водночас він виступає за дипломатичні методи припинення російсько-української війни. Експрем'єр неодноразово критикував уряд Петра Фіали за те, що той нібито ставить інтереси України вище за чеські.