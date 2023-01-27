США застерігає Туреччину від обслуговування російських літаків американського виробництва.

Вашінґтон погрожує поважним покаранням турецьким громадянам, які надаватимуть дозаправку та запчастини для таких літаків.

Сполучені Штати домагаються від Туреччини припинення обслуговування літаків американського виробництва, які використовуються російськими й білоруськими авіакомпаніями. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із покликом на джерела, обізнані з перемовинами між Вашінґтоном і Анкарою.

Представники американського уряду тиснуть на Анкару, щоб та заборонила російським авіакомпаніям здійснювати польоти американських літаків до країни та з неї, заявили джерела газети. США намагаються переконати застосувати санкції, накладені на Москву після її вторгнення до України минулого року.

За даними газети, помічник міністра торгівлі США з питань експортного контролю Теа Розмен Кендлер (Thea Rozman Kendler) передала це послання турецьким чиновникам ще під час грудневого візиту до Туреччини.

За твердженням Джерела The Wall Street Journal, американські високопосадовці попередили, що турецькі громадяни ризикують отримати тюремний термін, штрафи і втрату експортних привілеїв, якщо вони надаватимуть дозаправку та запчастини для літаків американського виробництва, які літають до Росії та Білорусі і назад.

«Попередження Туреччині є ключовим випробуванням того, чи зможуть США та їхні союзники досягти успіху в довгостроковій ізоляції Росії , чи зможе Москва знайти спосіб продовжити економічну діяльність за допомогою третіх країн, які є центральними у стратегії Кремля щодо пошук партнерів за межами Заходу», – написала газета.