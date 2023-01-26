США визнали ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією.

Таке рішення Вашінґтон ухвалив у світлі трансконтинентальної загрози, що походить від «вагнерівців».

 

 

Сполучені Штати оголосили російську приватну військову компанію «Вагнера» ​​транснаціональною злочинною організацією. Міністерство фінансів США та Державний департамент у четвер, 26 січня, включили до списку санкцій фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з діяльністю «вагнерівців» у ​​цілому світі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Таке рішення було ухвалене у світлі трансконтинентальної загрози, що походить від ПВК "Вагнер". Угруповання несе відповідальність та бере участь у нападах на жінок, дітей та цивільних осіб, а також займається викраденнями, насильницьким переміщенням людей, нападами на школи, лікарні, релігійні об'єкти чи місця, де цивільні особи шукають притулку. Всі ці дії є серйозним порушення прав людини та порушенням міжнародного гуманітарного права», – наголошується в повідомленні Мінфіну США.

 

Визнання ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією дозволить американській владі ширше застосовувати щодо неї санкції. У рамках санкцій заморожуються будь-які активи, які ПВК «Вагнер» може мати у США. Американцям забороняється надавати кошти, товари чи послуги цій групі.

 

Представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі (John Kirby), коментуючи це рішення, заявив, що, за оцінками США, в Україні воюють близько 50 тисяч найманців із ПВК «Вагнер», у тому числі близько 40 тисяч завербованих ув'язнених.

26.01.2023

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