Берлін закликав країни, які мають танки Leopard, навчати українців.

Міністр оборони Німеччини висловив сподівання, що Україна незабаром отримає німецькі танки.

 

 

Союзники ФРН, які диспонують німецькими танками Leopard 2, вже зараз можуть починати навчати українських військовослужбовців користуватися ними, навіть якщо Берлін ще не схвалив їх постачання в Україну, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом.

 

«Я наполегливо закликав країни-партнери, які мають готові до передачі танки Leopard, навчати українських військовиків користуватися ними», – цитує слова міністра телеканал ARD.

 

При цьому, говорячи безпосередньо про можливість постачання таких танків Києву, Пісторіус знову зазначив, що Німеччина «має ретельно подумати про те, що вона може зробити». «Я розумію занепокоєння та побоювання наших українських друзів. Німеччина несе відповідальність і відіграє особливу роль», – наголосив він.

 

За словами міністра, Німеччина поставить Україні танки, щойно  урядом буде ухвалене відповідне рішення. Він сподівається, що це станеться незабаром. Міністр заявив про необхідність «послати сигнали рішучості» як Україні, так і «Росії-аґресору».

 

Борис Пісторіус спростував інформацію про те, нібито суперечки навколо постачання Україні танків розколює НАТО. «Ми всім радимо не говорити необачно про цей нібито розкол в НАТО. Ми є альянсом і повинні діяти як єдине ціле», – підкреслив він.

 

Раніше повідомлялося, що влада Польщі запросила у Німеччини дозвіл на постачання танків Leopard 2 в Україну. Без такого дозволу Варшава не має права передавати виготовлені у ФРН танки третій стороні.

24.01.2023

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