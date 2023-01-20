У другому семестрі усіх львівських старшокласників навчатимуть поводженню зі зброєю.

Фото: управління освіти ЛМР

Із початку нового навчального семестру учнів 9-11 класів у Львові навчатимуть поводженню зі зброєю. Це роблять для того, аби діти з усіх шкіл отримали базові навички.

"З другого семестру ми проведемо навчання зі стрільби та поводження зі зброєю для всіх учнів 9-11 класів. До цього будуть залучені наші вчителі та хлопці, які повернулися з війни", – повідомив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк у коментарі виданню Tvoemisto.tv.

За його словами, навчання відбуватиметься у школах, які мають облаштовані тири та спеціальний інвентар. Учнів, школи яких не відповідають умовам, будуть приєднувати до облаштованих навчальних закладів.

Загалом у 20 закладах освіти Львівської міської територіальної громади є спеціальні приміщення, тири, де можна проводити навчання зі стрільби.

Нагадаємо, що із понеділка, 23 січня, у львівських школах розпочнеться другий семестр. Кожна школа самостійно визначатиме форму навчання, як і в першому семестрі. Навчальні заклади повністю забезпечені всім необхідним та мають опалення, а тому вирішили розпочати другий семестр. Відтепер учні молодших класів щодня ходитимуть на прогулянки. Це відбуватиметься в межах навчального процесу та за будь-якої погоди.