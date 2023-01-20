СБУ скерувала до суду ще дві справи щодо осіб, які підтримували терористичну політику Кремля.

 

СБУ повідомила про підозру ще двом любителям Росії, які здійснювали антиукраїнську агітацію в соцмережах і месенджерах та підтримували терористичну політику Кремля. Поплічниками ворога виявилися двоє чоловіків – 56-річний львів'янин та 55-річний мешканець Запоріжжя. 

 

 

Як повідомили у Львівському обласному управлінні СБУ, мешканець Запоріжжя за допомогою месенджерів агітував своїх знайомих – вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Львові. Він закликав людей не вірити українській владі та повертатись у Запоріжжя для підтримки російського «визволення». Проте така його діяльність довго не тривала.

 

 

Інший затриманий також підтримував путінський режим у соцмережах та пропагував серед свого оточення «добрі справи» рашистів. За даними прокуратури Львівщини, з квітня 2022 року львів'янин поширював відповідні матеріали на своїй сторінці у забороненій соцмережі «Однокласники».

 

 

Обом чоловікам повідомили про підозру за пропаганду війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ст.436 та ст.436-2 ККУ). На сьогодні слідство завершили, справу скерували до суду.
 

20.01.2023

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