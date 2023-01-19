У Франції у віці майже 119 років померла найстаріша людина світу.

Сестра Андре (Люсіль Рандон), що народилася 11 лютого 1904 року, померла 17 січня в будинку для літніх людей в Тулоні, переживши спалах ковіду, що забрав життя десяти мешканців цього будинку; вона не дожила 25 днів до 119 років, її життя тривало 43 440 діб.

Монахинею Андре Люсіль Рандон стала 1944 року в монастирі «Дім дочок милосердя» в Парижі. З 1945-го і впродовж 28 років Рандон працювала в лікарні у Віші, щоб допомагати сиротам і літнім людям. З 1973 року була в Ла-Бом-д'Остені нічною черговою. З 1979-го 30 років провела в монастирі у Ле-Марші, потім переїхала в монастир в Тулоні.

У списку супердовгожителів вона є четвертою за верифікованою тривалістю життя після француженки Жанни Луїзи Кальман (прожила 122 роки 164 дні, померла 1997 року), японки Танаки Кане (119 років 107 днів, померла минулого року) та американки Сари Кнаус (119 років 97 днів, померла 1999 року).

Нині найстарішими людьми є Марія Браньяс Морера (Іспанія) та Фуса Тацумі (Японія), що народилися 1907-го, – відповідно, їм 115 років. Семеро жінок мають 114 років, десятеро людей (серед них один чоловік) – 113 років, 26 – 112 років.

Марія Браньяс Морера нині займає 27 позицію в списку найстаріших за всю історію людей: 117 років прожило 6 жінок, 116 років – 14 жінок і один чоловік.

Загалом випадок Жанни Луїзи Кальман (122 з половиною років) майже на три роки випадає з очікуваної за загальною статистикою закономірністю, що викликало сумніви у його достовірності, однак неодноразові дослідження не знайшли його спростувань.