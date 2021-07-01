Книга рекордів Гіннеса констатувала: найстаріший чоловік на світі має майже 113 років.

Еміліо Флорес Маркес з Ріо-П'єдрасі (Пуерто-Ріко) офіційно підтверджений Книгою рекордів Гіннеса як найстаріший чоловік у світі з підтвердженим віком 112 років і 327 днів станом на нині.

Маркес народився 8 серпня 1908 року в Кароліні, Пуерто-Рико, і був другим з 11 дітей, що народилися у Альберто Флореса Мелендеса і Маргарити Маркес-Гарсія.

З раннього віку Еміліо допомагав своєму батькові на їхній фермі з вирощування цукрової тростини. Як старший з дітей, він заопікувався своїми дев'ятьма (двоє померли дітьми) братами і сестрами. Дорослим він далі займався сільським господарством.

Еміліо прожив у шлюбі 75 років, дружина, Андреа Перес, померла в 2010 році. Вони мали четверо дітей, двоє з яких живі і здорові. Наразі має п'ятеро онуків і п'ятеро правнуків.

У віці 101 року Еміліо переніс операцію з імплантації кардіостимулятора, після цього далі має силу і добре здоров'я, єдино, що майже повністю втратив слух.

Він вважає, що для того, щоб жити щасливо, треба мати багато любові і мало гніву: "Мій батько виховував мене з любов'ю, люблячи всіх. Він завжди говорив мені і моїм братам і сестрам робити добро, ділитися всім з іншими. Крім того, Христос живе в мені".

Попереднім найстарішим чоловіком вважали Думітру Коменеску (народився 21 листопада 1908 року), але вже після його смерті 27 червня 2020 року (у віці 111 років 219 днів) Книга рекордів Гіннеса отримала докази, що Еміліо народився на три місяці раніше Думітру.

Найстарішим чоловіком за всю задокументовану історію є Дзіроемон Кімура (Японія), який народився 19 квітня 1897 року і помер 12 червня 2013 року у віці 116 років і 54 днів.

Найстарішою з нині живих людей є японка Кане Танака, вона народилася 2 січня 1903 року і прожила вже 43 280 днів (118 років 180 днів).



Жанна Кальман (1875–1997) у свій 117-й день народження з вином і цигаркою.

За всю історію достовірних спостережень найбільше прожила француженка Жанна Кальман – 122 роки і 164 дні. Однак є обґрунтовані підозри, що це її донька, яка взяла собі документи матері: дуже вже її випадок нехарактерний – і за клінічною картиною старості, і за її величезним відривом від наступної в списку американки Сари Кнаусс, яка прожила 119 років і 97 днів. Решту часто відділяє лиш кілька тижнів.

Серед чоловіків рекордсменом є японець Дзіроемон Кімура (1897–2013), який прожив 116 років і 54 дні. Далі дансько-американський супердовгожитель Крістіан Мортенсен (1882–198) – 115 років і 252 дні.

Еміліо Флорес Маркес займає у цьому списку 23 позицію і через тиждень може переміститися на одну вище. Нині у світі живе ще троє чоловіків у віці 112 років: іспанець Сатурніно де ла Фуенте Гарсія, француз з Мартініки Жуль Теобальд, Хуан Вісенте Перес Мора з Венесуели; 12 липня цей список може поповнити Марсель Мейс з Франції, а 12 вересня – американець Лоуренс Брукс.

Серед всіх нині живих супердовгожителів / супердовгожительок Еміліо Флорес Маркес є 30-м. 13 жінок мають 113 років, 11 – 114 років, одна – Текля Юневич (в дівоцтві Дадак), що народилася в Крупському на Стрийщині, потім мешкала в Бориславі, але в 1945 році виїхала до Польщі, – має 115 років (і 21 день), двоє бразилійок мають по 116 років, Люсіль Рендон (Франція) – 117 років і згадувана вже Кане Танака – 118 років.

В Україні найдовше прожила Христина Нагорна (1900-2017) з Чернігівщини (117 років 125 днів), Катерина Козак (1897–2014) з Коломийщини (117 р. 27 дн.) та Григорій Нестор (1891–2007) з Любачівщини (116 р. 275 дн.), однак їхні дати народження вважають неверифікованими.