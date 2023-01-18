Прем'єр Нідерландів у США закликав до нарощення військової допомоги України.

Марк Рютте зазначив, що «підтримки нинішнього рівня ще недостатньо, щоб перемогти».

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Mark Rutte), який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, заявив, що «наступні шість тижнів – два місяці російсько-української війни можуть виявитися критичними». «Я говорив у понеділок телефоном з Президентом України Володимиром Зеленським – і згоден з ним, що Росія, можливо, знову вдасться до великого наступу. З урахуванням цього ми маємо зробити більше зараз. Ось чому зараз ми разом зі США та Німеччиною беремо участь у спільній місії, яка матиме вирішальне значення», – зазначив Рюте на зустрічі у вашінґтонській Атлантичній раді (Atlantic Council).

За словами керівника нідерландського уряду, нинішнього рівня підтримки західних партнерів ще замало, щоб Україна змогла перемогти у війні. «Ми не є найбільшою країною в Європі, Нідерланди – лише п'ята за розміром економіка Євроунії. Але ми від початку намагалися підштовхнути своїм прикладом інших. Із самого початку російського вторгнення ми відстежували, що могли зробити самі. Наш уряд, військовики, чоловіки та жінки – наш народ – відчували, що мають допомогти Україні. Цього року ми витратимо на підтримку України два з половиною мільярди євро», – наголосив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про постачання до України танків Leopard-2, які є і в Нідерландах, Марк Рютте висловився обережно, назвавши це питання «політично делікатним», яке потребує відпрацювання «формату». Крім того, потрібна буде серйозна підготовка матеріально-технічної й ремонтної бази в Україні.

Рюте застеріг, що російський диктатор Путін не вгамується, здолавши Україну. «Історія вчить, що якщо Путіну вдалося отримати Україну, то на цьому все не закінчиться… Я не говоритиму, що між ним і Гітлером є аналогії... Але є одна аналогія – і це з Мюнхеном 1938 року. Для мене ця аналогія абсолютна. Коли Чемберлен повернувся до Лондона і сказав, що "приніс мир", Вінстон Черчилль вважав, що Британія має зробити вибір честі між війною та Гітлером. Британія обрала честь. Для мене ця аналогія цілком очевидна. Якщо Москва "фінляндизує" Європу, це негайно позначиться на безпеці всього світу, на безпеці США – так само, як Гітлер намагався зробити з Європи плацдарм для нападу на Велику Британію», – зазначив нідерландський гість.

Головною новиною візиту до США прем'єр-міністра Марка Рютте стала заява про те, що його країна відправить до України батарею ППО/ПРО Patriot, тим самим долучившись до США та Німеччини у справі зміцнення української обороноздатності перед російськими ракетними атаками.