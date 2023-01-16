Міністерка оборони Німеччини подала до демісії.

Критики звинувачували її в некомпетентності та повільності у справі переоснащення Бундесверу.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у понеділок, 16 січня, подала до демісії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. У заяві пані Ламбрехт йдеться, що вона подала відповідне прохання бундесканцлерові Олафові Шольцу.

«Багатомісячна пильна увага ЗМІ до моєї персони робить практично неможливими ділове інформування та дискусії про військовослужбовців, Бундесвер та встановлення пріоритетів у сфері політики безпеки в ім'я інтересів громадян Німеччини. Цінна робота військовослужбовців та багатьох мотивованих людей у громадських колах повинна залишатися на передньому плані. Тож ухвалила рішення полишити свою посаду», – пояснила 57-річна Ламбрехт, яка є представницею Соціал-демократичної партії Німеччини. Вона подякувала всім, хто «щодня дбає за нашу безпеку», і побажала їм «усього найкращого в майбутньому».

Нагадаємо, що Крістіне Ламбрехт очолила міністерство оборони з початком утворення керівної «світлофорної» коаліції СДПН, «зелених» і лібералів у грудні 2021 року. До цього вона була федеральною міністеркою юстиції в останньому кабінеті Анґели Меркель, а ще раніше очолювала міністерство у справах сім'ї.

Про намір пані Ламбрехт піти з посади керівниці німецького військового відомства тамтешні ЗМІ повідомляли ще минулого тижня. Вона вже багато місяців перебуває під вогнем критики. Опозиційні християнські демократи звинувачують її у некомпетентності, повільності у справі переоснащення Бундесверу та невдалих виступах на публіці.

На посаді глави міноборони ФРН вона неодноразово потрапляла до медійних скандалів. Востаннє – через новорічне привітання, яке німецькі ЗМІ визнали невдалим. Крістине Ламбрехт записала вітальне відеозвернення, в якому згадувала війну в Україні, стоячи на тлі феєрверків, що вибухають, і намагаючись їх перекричати. Скандал викликала й публікація фотографії сина Ламбрехт, який подорожує в службовому гелікоптері.

Тимчасом ще в грудні 2022 року канцлер Олаф Шольц публічно захищав Ламбрехт від критики, заявивши, що «у Бундесверу першокласний міністр» і він «здивований деякою критикою на її адресу».

Наразі триває пошук наступниці Ламбрехт. Згідно з коаліційною угодою, за відомство відповідає СДПН. Висловлюються припущення про можливе призначення військової комісарки Еви Гьоґль (Eva Högl), парламентської статсекретарки міністерства оборони Зімтьє Мьоллер (Siemtje Möller), співголови СДПН Ларса Клінґбайля (Lars Klingbeil) або міністра праці й соціальної політики Вольфґанґа-Губертуса Гайля (Wolfgang-Hubertus Heil). Був також названий голова відомства бундесканцлера Німеччини Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt).