У Литві стався вибух на газогону.

Ним постачався газ до північної Литви та Латвії.

 

 

У Литві в п'ятницю, 13 січня, близько п’ятої години вечора стався вибух на газогоні. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Інцидент трапився у селі Пасвалі Венкеміс неподалік Паневежиса. Саме там проходить трубопровід, який використовується для постачання газу до північної Литви та Латвії.

 

Висота стовпа полум'я сягала 50 метрів, повідомляють очевидці. А повітря в районі аварії прогрілося до 20 градусів. Влада евакуювала мешканців прилеглих будинків. Займання вдалося локалізувати о сьомій вечора. Постраждалих, за даними пожежників, немає. Причини вибуху наразі встановлюється.

 

Як повідомляє литовський оператор газових мереж Amber Grid, тут газотранспортна система складається з двох паралельних газопроводів. Подача газу ушкодженою вибухом гілкою припинена, друга продовжує функціонувати у звичайному режимі, тому газопостачання споживачів не постраждало.

 

Глава Amber Grid Немунас Бікніус (Nemunas Biknius) заявив, що первинний огляд не виявив ознак диверсії, проте повну картину події встановлять під час розслідування. Ремонтні роботи, за його словами, розпочнуться щойно вдасться цілковито ліквідувати пожежу.

14.01.2023

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