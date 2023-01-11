Алієв запропонував вірменам Карабаху прийняти громадянство Азербайджану.

В іншому випадку він вимагатиме від вірмен виїхати з реґіону.

 

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав вірмен, які мешкають у Нагірному Карабасі прийняти громадянство Азербайджану або виїхати хоч на «вантажівках миротворців». Про це він заявив у великому інтерв'ю, яке дав місцевим телеканалам. У ньому глава азербайджанської держави не лише дав оцінку підсумкам року для країни, а й зробив низку важливіших заяв щодо ключових аспектів внутрішньої та зовнішньої політики. Про це повідомив інформаційний портал Trend.

 

«Я говорив і хочу сказати ще раз, що будуть створені умови для тих, хто хоче жити там [у Нагірному Карабасі] під прапором Азербайджану. Як і у громадян Азербайджану, їхні права та безпека будуть гарантовані», – пообіцяв Алієв. Він підкреслив, що якби не було сепаратистського руху в Карабасі, вірмени гірського анклаву жили б у кращих умовах, ніж ті, в яких вони живуть зараз.

 

Президент Азербайджану не приховував, яким бачить вибір для вірмен Карабаха. «Хто не хоче стати нашим громадянином, дорога не закрита, відкрита. Вони можуть виїхати. Можуть їхати самі, їм ніхто не заважатиме, а можуть їхати під тентом вантажівок [російських] миротворців, а можуть їхати автобусом. Дорога [до Вірменії] відкрита», – сказав він.

 

Алієв теж заперечив, що Азербайджан блокує фактично єдину дорогу, яка пов'язує вірменських мешканців Карабаху з Вірменією. Дорогу, що веде зі Степанакерта, головного міста Нагірного Карабаху, до Вірменії через Лачинський коридор, справді ось уже місяць блокує група людей, які називають себе «екоактивістами». У тому, що це справжні активісти, стали сумніватися у перші ж дні, бо серед них впізнали азербайджанських держслужбовців, а зводити намети їм допомагали працівники Міністерства з надзвичайних ситуацій. Нині мало хто сумнівається в тому, що за «екоактивістами» стоїть азербайджанська влада, яка зазвичай придушує будь-які стихійні громадянські акції.

 

За тристоронньою угодою, підписаною лідерами Азербайджану, Вірменії та Росії після війни восени 2020 року, в Карабасі розміщено російський миротворчий контингент. 2000 російських військовиків перебувають між вірменським населенням Карабаху та азербайджанськими військами. Алієв в інтерв'ю зазначив, що термін мандату російських миротворців закінчиться у 2025 році.

11.01.2023

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