Російська ілюстраторка Архіпова була змушена зрезигнувати з голови премії Андерсена.

Очолювана нею Московська асоціація художників підтримувала російське вторгнення в Україну.

Російська художниця-ілюстратор Анастасія Архіпова зрезиґнувала з посаду голови журі премії імені Ганса Християна Андерсена Про це повідомив німецький телеканал SWR. Це сталося після того, як колеги звинуватили її в причетності до російської військової пропаганди.

67-річна Архіпова була обрана головою журі у вересні 2022 року в Малайзії на конгресі Міжнародної ради з питань книг для юнацтва (International Board on Books for Young People – IBBY). IBBY, яка має центральний осідок у швейцарському Базелі, що два роки присуджує премію найкращим авторам та ілюстраторам книг для дітей та молоді.

Премія була створена після Другої світової війни для сприяння миру через культурний обмін. Серед її лауреатів – шведська письменниця Астрід Ліндґрен, фінська літераторка Туве Янссон, італійський письменник-казкар Джанні Родарі та ін.

Після обрання Архипова зіткнулася із тиском з боку деяких країн – членів IBBY, які вимагали від неї подати до демісії в зв'язку з ганебною позицією Московської асоціації художників (MOCX), де Архипова обіймає посаду члена правління, щодо російського вторгнення до України. Минулого року MOCX оголосила конкурс робіт із популяризації «спеціальної військової операції» та мобілізації серед населення.

Представники Швеції, Фінляндії, Данії та країн Балтії заявили, що робота Архіпової у MOCX несумісна з її роллю голови журі премії з дитячої літератури. Минулого тижня королева Данії Марґрете II відмовилася від патронату премії, а мер датського міста Оденсе, батьківщини Ганса Християна Андерсена, звернувся до IBBY з проханням не згадувати ім'я казкаря.

Виконавчий комітет IBBY прийняв відставку Анастасії Архіпової та попросив колишню виконавчу директорку IBBY Ліз Пейдж (Liz Page) очолити журі як тимчасова голова.