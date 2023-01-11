Володимир Зеленський провів безпекову нараду у Львові та вшанував пам’ять загиблих військових.

У середу, 11 січня, український Президент Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у Львівській області. Разом з Президентом до Львова прибули керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко.

 

 

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

 

"Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях. Главі держави доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю", – йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

 

 

Володимир Зеленський зазначив, що ми, крім потужних заяв, нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях.

 

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС. За словами Зеленського, захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

 

"Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників", – наголосив Президент.

 

 

Перед нарадою Володимир Зеленський побував на Марсовому полі Личаківського цвинтаря, де вшанував пам’ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами.

 

"Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом на Львівщину. Насамперед на Марсовому полі Личаківського кладовища вшанували пам’ять воїнів, чиї життя забрали окупанти. Вічна пам'ять і вічна слава Героям. Ніколи не забудемо їхній вклад у те, щоб Україна була вільною. Змусимо ворога відповісти за кожне втрачене життя наших земляків", – написав на своїй fb-сторінці керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

 

11.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Штучний інтелект програмує
Система штучного інтелекту AlphaCode на змаганнях із програмування продемонструвала рівень людини.
10.01.23 | | Наука
321-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка, Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області
10.01.23 | | Україна
320-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів.
09.01.23 | | Україна
319-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на оголошений росіянами т.зв. “режим припинення вогню”, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, є жертви серед мирного населення
08.01.23 | | Україна
Дім хліба
Василь МАХНО
пшениця з маком й наша коляда бо ми з пшениці – з меленого жита і благовість від ангела спожита і з космосу народжена звізда
07.01.23 | | Дискурси
318-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російський ворог зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів
07.01.23 | | Україна
Очі Маріуполя
Анастасія ЛУПАК
Документальна книжка містить фрагменти листувань захисників «Азовсталі» з їхніми близькими, коли гарнізон був у оточенні, а також вірші Анастасії Дмитрук та ілюстрації художників, чиї роботи присвячені оборонцям.
06.01.23 | | Штука
Зимові Тринітари
Юрко ПРОХАСЬКО
Найпевнішою ознакою наближення нашого Різдва була раптова поява моєї охоти піти в котрийсь із ранніх січневих днів із Мамою на Тринітари.
06.01.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.