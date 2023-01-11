Володимир Зеленський провів безпекову нараду у Львові та вшанував пам’ять загиблих військових.

У середу, 11 січня, український Президент Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у Львівській області. Разом з Президентом до Львова прибули керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко.

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони держкордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

"Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях. Главі держави доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю", – йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Володимир Зеленський зазначив, що ми, крім потужних заяв, нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях.

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС. За словами Зеленського, захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

"Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників", – наголосив Президент.

Перед нарадою Володимир Зеленський побував на Марсовому полі Личаківського цвинтаря, де вшанував пам’ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами.