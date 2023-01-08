У Німеччині запобігли теракту зі застосуванням отруйних речовин.

Поліція затримала громадянина Ірану, в якого виявлено отруйні речовини рицин та ціанід.

 

 

Спецпідрозділи поліції щодо боротьби з тероризмом у ніч на неділю, восьмого січня, затримали 32-річного громадянина Ірану за підозрою у підготовці теракту. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Поліціянти-спецпризначенці в протигазах штурмували помешкання іранця у місті Кастроп-Раукселі (федеральна земля Північний Райн-Вестфалія) близько опівночі. Підозрюваного, а також ще одного чоловіка (ймовірно, його брата) вивели на вулицю в спідній білизні та футболці й посадили в поліційний бус.

 

«Обвинувачений підозрюється у підготовці тяжкого насильницького діяння, яке становить загрозу для держави», – повідомив журналістам представник прокуратури. Затриманого звинувачують у тому, що він придбав і зберігав бойову отруйну речовину рицин, а також високотоксичний ціанід. У слідчих органах не уточнили, як далеко він просунувся у підготовці теракту. Не повідомляють і про можливі цілі терористичного нападу.

 

За даними газети Bild, федеральне відомство у кримінальних справах (Bundeskriminalamt – BKA) тримало іранця у полі зору протягом кількох днів. Інформація про підготовку теракту надійшла до німецьких силовиків від «дружньої спецслужби».

 

Теракт зі застосуванням рицину здатний призвести до великої кількості жертв. Чотири роки тому поліція затримала в Кельні тунісця та його німецьку дружину, які самостійно виготовили рицин у своїй квартирі та провели тестовий вибух. Подружжя потрапило в поле зору іноземної спецслужби через придбання через інтернет великої партії насіння рицини, що викликало підозру.

08.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
318-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російський ворог зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів
07.01.23 | | Україна
Німці українцям: «Після Marder’ів будуть ще й Leopard’и»
Максим МУЛЯР
Раніше німці казали: ми цього не надаємо Україні, оскільки інші цього не надають. Чи слід останнє рішення Берліна про підтримку ЗСУ трактувати як позитивне зрушення в цьому аспекті?
06.01.23 | | У світі
Гідно попрощатися з Різдвом 7 січня
Тетяна ШПАЙХЕР
Що робити з тими, які після анонсованої реформи захочуть і надалі святкувати Різдво 7 січня? Треба дати можливість робити це у рамках рідних конфесій.
06.01.23 | | Галичина
317-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має
06.01.23 | | Україна
Здеградована реальність
Артур Сандауер
Бруно Шульц весь час гойдає нашу уяву між здеградованою реальністю і створеним міфом; ці дві суперечні тенденції – сублімації і компрометації – перетинаються постійно
05.01.23 | | Минуле
316-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій росіяни успіху не мали. На Запорожжі та Херсонщині противник веде активну оборону.
05.01.23 | | Україна
Огоньок з флячками
Юрій Винничук
Завітавши до «Галицької свіжини», був ошелешений: побачив там «зельц» замість нашого сальцесону. І засумнівався: може, то «Совєтська свіжина»?
04.01.23 | | Дискурси
Вже все невідворотно закарбовано на скрижалях
Олександр МОТИЛЬ
У новорічному зверненні похмурого вигляду Путін визнав, що Росія опинилася в серйозних тарапатах
04.01.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.