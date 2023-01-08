У Німеччині запобігли теракту зі застосуванням отруйних речовин.

Поліція затримала громадянина Ірану, в якого виявлено отруйні речовини рицин та ціанід.

Спецпідрозділи поліції щодо боротьби з тероризмом у ніч на неділю, восьмого січня, затримали 32-річного громадянина Ірану за підозрою у підготовці теракту. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Поліціянти-спецпризначенці в протигазах штурмували помешкання іранця у місті Кастроп-Раукселі (федеральна земля Північний Райн-Вестфалія) близько опівночі. Підозрюваного, а також ще одного чоловіка (ймовірно, його брата) вивели на вулицю в спідній білизні та футболці й посадили в поліційний бус.

«Обвинувачений підозрюється у підготовці тяжкого насильницького діяння, яке становить загрозу для держави», – повідомив журналістам представник прокуратури. Затриманого звинувачують у тому, що він придбав і зберігав бойову отруйну речовину рицин, а також високотоксичний ціанід. У слідчих органах не уточнили, як далеко він просунувся у підготовці теракту. Не повідомляють і про можливі цілі терористичного нападу.

За даними газети Bild, федеральне відомство у кримінальних справах (Bundeskriminalamt – BKA) тримало іранця у полі зору протягом кількох днів. Інформація про підготовку теракту надійшла до німецьких силовиків від «дружньої спецслужби».

Теракт зі застосуванням рицину здатний призвести до великої кількості жертв. Чотири роки тому поліція затримала в Кельні тунісця та його німецьку дружину, які самостійно виготовили рицин у своїй квартирі та провели тестовий вибух. Подружжя потрапило в поле зору іноземної спецслужби через придбання через інтернет великої партії насіння рицини, що викликало підозру.