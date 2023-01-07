Кевіна Маккарті нарешті обрали спікером Палати представників Конґресу США.

Республіканцю вдалося виграти голосування лише з 15-ої спроби.

 

 

Після запеклих внутрішньопартійних баталій, які тривали кілька днів, республіканець Кевін Маккарті (Kevin McCarthy) зміг нарешті потрапити в крісло спікера Палати представників Конґресу США. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, 57-річного сенатора від штату Каліфорнія було обрано на цю посаду в ніч на суботу, сьомого січня, лише з 15-ої спроби.

 

Змагання за посаду спікера розпочалися у вівторок, третього січня. Кевін Маккарті ще раніше вважався безальтернативним конкурентом на посаду. Проте у попередніх 14 раундах він не зумів набрав необхідних 218 голосів членів законодавчого органу через відмову в підтримці з боку консервативної (протрампівської) групи соратників по партії. Пристрасті в залі Сенату спалахували настільки, що одного разу справа дійшла до реальної бійки.

 

Не набрав 218 голосів Маккарті й у 15-му раунді. Утім під час останнього голосування шестеро конґресменів не підтримали жодного з кандидатів. Це дозволило Маккарті обратися на посаду спікера, хоча за нього проголосували лише 216 законодавців.

 

Тож Кевін Маккарті став тепер третім за значенням лідером у політичній ієрархії США після президента та віцепрезидента. Він змінює на посаді спікера демократку Ненсі Пелосі.

 

Взявши нарешті до рук спікерського молотка, Маккарті заявив: «Наша система побудована на стримуваннях і противагах. Нам час стати стримуванням і забезпечити деяку рівновагу політиці президента». У своїй інавгураційній промові він виклав широкий спектр пріоритетів – від скорочення витрат до контролю за імміґрацією, згадав також і питання обороноздатності.

 

Перемога Маккарті в 15-му турі голосування поклала край найглибшій дисфункції Конґресу за понад 160 років. Зазвичай обрання спікера нижньої палати Конґресу – проста формальність. Проте цього разу внутрішньопартійний бунт у лавах республіканців протягом кількох днів паралізував роботу Палати, зануривши її у стан хаосу. Американська «спікеріада» чітко продемонструвала труднощі, з якими зіткнеться Маккарті, маючи на своєму боці незначну та глибоко поляризовану більшість.

 

Для республіканців це стало приниженням історичного масштабу. Так багато спроб обрання спікера Палати представників не робилося з 19-го століття. Більше турів голосування востаннє знадобилося в 1859–1860 роках, коли республіканця Вільяма Пеннінгтона (William Pennington) було обрано лише з 44-ої спроби.

07.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Німці українцям: «Після Marder’ів будуть ще й Leopard’и»
Максим МУЛЯР
Раніше німці казали: ми цього не надаємо Україні, оскільки інші цього не надають. Чи слід останнє рішення Берліна про підтримку ЗСУ трактувати як позитивне зрушення в цьому аспекті?
06.01.23 | | У світі
317-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має
06.01.23 | | Україна
Здеградована реальність
Артур Сандауер
Бруно Шульц весь час гойдає нашу уяву між здеградованою реальністю і створеним міфом; ці дві суперечні тенденції – сублімації і компрометації – перетинаються постійно
05.01.23 | | Минуле
316-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках після наступальних дій росіяни успіху не мали. На Запорожжі та Херсонщині противник веде активну оборону.
05.01.23 | | Україна
Огоньок з флячками
Юрій Винничук
Завітавши до «Галицької свіжини», був ошелешений: побачив там «зельц» замість нашого сальцесону. І засумнівався: може, то «Совєтська свіжина»?
04.01.23 | | Дискурси
Вже все невідворотно закарбовано на скрижалях
Олександр МОТИЛЬ
У новорічному зверненні похмурого вигляду Путін визнав, що Росія опинилася в серйозних тарапатах
04.01.23 | | Дискурси
Полтавська «монобомба» у Львові
Маріанна Челецька
Сценічна версія біографії Героя України Василя Сліпака — смілива інтерпретація монодрами Неди Неждани про уявну наречену воїна із позивним «Міф», котрий прочитується невипадковим і багатозначним символом, що передбачає різнорівневе трактування історії його життя і смерті.
04.01.23 | | Штука
315-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.
04.01.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.