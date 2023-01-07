Кевіна Маккарті нарешті обрали спікером Палати представників Конґресу США.

Республіканцю вдалося виграти голосування лише з 15-ої спроби.

Після запеклих внутрішньопартійних баталій, які тривали кілька днів, республіканець Кевін Маккарті (Kevin McCarthy) зміг нарешті потрапити в крісло спікера Палати представників Конґресу США. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, 57-річного сенатора від штату Каліфорнія було обрано на цю посаду в ніч на суботу, сьомого січня, лише з 15-ої спроби.

Змагання за посаду спікера розпочалися у вівторок, третього січня. Кевін Маккарті ще раніше вважався безальтернативним конкурентом на посаду. Проте у попередніх 14 раундах він не зумів набрав необхідних 218 голосів членів законодавчого органу через відмову в підтримці з боку консервативної (протрампівської) групи соратників по партії. Пристрасті в залі Сенату спалахували настільки, що одного разу справа дійшла до реальної бійки.

Не набрав 218 голосів Маккарті й у 15-му раунді. Утім під час останнього голосування шестеро конґресменів не підтримали жодного з кандидатів. Це дозволило Маккарті обратися на посаду спікера, хоча за нього проголосували лише 216 законодавців.

Тож Кевін Маккарті став тепер третім за значенням лідером у політичній ієрархії США після президента та віцепрезидента. Він змінює на посаді спікера демократку Ненсі Пелосі.

Взявши нарешті до рук спікерського молотка, Маккарті заявив: «Наша система побудована на стримуваннях і противагах. Нам час стати стримуванням і забезпечити деяку рівновагу політиці президента». У своїй інавгураційній промові він виклав широкий спектр пріоритетів – від скорочення витрат до контролю за імміґрацією, згадав також і питання обороноздатності.

Перемога Маккарті в 15-му турі голосування поклала край найглибшій дисфункції Конґресу за понад 160 років. Зазвичай обрання спікера нижньої палати Конґресу – проста формальність. Проте цього разу внутрішньопартійний бунт у лавах республіканців протягом кількох днів паралізував роботу Палати, зануривши її у стан хаосу. Американська «спікеріада» чітко продемонструвала труднощі, з якими зіткнеться Маккарті, маючи на своєму боці незначну та глибоко поляризовану більшість.

Для республіканців це стало приниженням історичного масштабу. Так багато спроб обрання спікера Палати представників не робилося з 19-го століття. Більше турів голосування востаннє знадобилося в 1859–1860 роках, коли республіканця Вільяма Пеннінгтона (William Pennington) було обрано лише з 44-ої спроби.