У Латвії заарештовано шефредактора «Sputnik Литва».

Маратві Касему закидають порушення санкцій і евентуально шпигунство на користь Росії.  

 

 

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії затримала шефредактора литовської служби російського державного інформаційного агентства Sputnik Марата Касема, який є громадянином Латвії. Він підозрюється у порушенні санкційного режиму. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

 

Затримання було здійснено ще третього січня. Марат Касем підозрюється у наданні господарських ресурсів кремлівському пропагандистському ресурсу, який перебуває під санкціями Європейської Унії. Розпочато кримінальний процес про можливе порушення санкцій ЄУ.

 

СДБ повідомляє, що стежила за діяльністю затриманого громадянина Латвії упродовж тривалого часу. «Марат Касем працює в одному з інформаційних ресурсів підконтрольного Кремлю агентства "Россия сегодня", яке поширює повідомлення відповідно до інтересів Кремля, зокрема регулярно дискредитує Латвію та її союзників. Після вторгнення Росії в Україну цей ресурс був заблокований у країнах ЄУ за виправдання військової аґресії Росії та дії щодо дестабілізації ситуації в інших європейських країнах. Затриманий громадянин Латвії займає у цьому ресурсі провідну посаду, організовуючи та керуючи створенням контенту. Ця людина кілька років жила і працювала в Росії, а до Латвії приїхала наприкінці 2022 року», – зазначили в СДБ.

 

Відомо, що суд Риги дав санкцію на арешт Марата Касема. Наразі він перебуває в Центральній в'язниці Риги. 

 

За даними деяких латвійських ЗМІ, окрім звинувачення в порушенні санкцій, Касемові могло бути висунуте звинувачення у шпигунстві. 

 

05.01.2023

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