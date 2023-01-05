У Львові затримали російського агента, який збирав дані для ракетних ударів.

 

 

СБУ затримала у Львові 34-річного російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства. Чоловік працював інженером одного з держпідприємств на сході України і приїхав на Львівщину нібито у відрядження.

 

Як повідомили в СБУ Львівщини, ще на початку повномасштабного вторгнення його завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

 

«Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Крім цього, він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС. Також, прикриваючись "відрядженням", агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари», – повідомили в СБУ.

 

Агент готував для росіян звіти про технічний стан та рівень можливих пошкоджень об’єктів.

 

У грудні чоловік приїхав нібито у відрядження на Львівщину, тут також збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури. Зібрані дані у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості мав передати ворогу. Таку інформацію в подальшому Росія використовує для прицільних ракетних ударів по території регіону.

 

 

Контррозвідники СБУ викрили російського агента, його затримали при спробі передачі агресору закритих відомостей. Під час обшуку в затриманого виявили мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

 

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді та підтримці збройної агресії РФ проти України (ч.2 ст.111, ч.2, ч.3 ст.436-2 ККУ). Суд обрав зраднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

 


 

 

05.01.2023

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